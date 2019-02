Denuncias a consejeros e intervenciones fiscales por ordenanza en caso 'Prider'

Síguenos en Facebook

La aprobación de una ordenanza que quita facultades al titular del Proyecto Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado (Prider) por parte del Consejo Regional de Ayacucho trajo consigo denuncias en contra de los integrantes del pleno por abuso de autoridad, así como una intervención por parte de la Fiscalía de Prevención del Delito, mientras tanto la promulgación de la ordenanza se encuentra en manos del gobernador regional, Carlos Rúa, quien aún no confirma si firmará o no el documento.

LOS HECHOS. En la última sesión ordinaria, el pleno aprobó la derogatoria de una norma y aprobación de una nueva, otorgando las facultades del manejo administrativo del Prider a la gerencia general del Gobierno Regional de Ayacucho.

Ante este hecho, el director de este sector, Eduardo Huacoto interpuso una demanda en contra de todos los consejeros que votaron a favor de esta norma aduciendo abuso de autoridad. Es más, el último martes en horas de la tarde, solicitó que la Fiscalía de Prevención del Delito intervenga al Consejo Regional a fin de recabar los documentos y evitar la ‘consumación’ del delito de autoridad.

ORDENANZA. La ordenanza aprobada fue remitirá al Gobierno Regional de Ayacucho a fin de que el gobernador, Carlos Rúa Carbajal, en 15 días hábiles pueda promulgarlo con una firma y a su vez mandar a publicar en el Diario Oficial El Peruano para que entre en vigencia.

Hasta la fecha, el gobernador aún no promulgó la norma y al ser consultado sobre la demora, precisó que estuvo ocupado en varias actividades como las emergencias en la región, pero no confirmó si promulgará o no la ordenanza, sólo refirió que cumplirá las funciones para las que el pueblo lo eligió.

“Es la primera vez que se ve a la Fiscalía intervenir al máximo órgano del gobierno regional, nosotros cumpliremos con nuestras funciones en la lucha contra la corrupción”, precisó.