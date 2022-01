Tras varios años de incertidumbre, parece que las autoridades de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (Unsch) descubrieron el motivo de la falta de docentes en cada semestre académico y anunciaron que, en la próxima sesión del Consejo Universitario, tratarán de resolverlo.

Fue la vicerrectora de Académica, Herlinda Calderón, quien refirió que el problema no es la falta de dinero de la Casa Superior de Estudios, sino el desinterés de los docentes por venir a Ayacucho y ser parte de la Tricentenaria Universidad de Huamanga.

TRISTE. La autoridad universitaria lamentó que la realidad no permita la llegada de más docentes de diferentes ciudades del país, seguramente, porque prefieren ir a otras regiones y dictar clases en sus universidades, ya sean estatales o privadas.

“No entendemos porqué no vienen docentes a nuestra universidad, somos una de las mejores del Perú, con tradición e historia; pero aún no les satiface lo que les ofrecemos”, comentó.

En ese marco, Herlinda Calderón no quiere pensar que la decisión de irse a otros lugares, tenga que ver con la alicaída imagen de la Unsch o algún otro motivo.

“Solo sabemos que no desean venir y creemos que es por los sueldos que les ofrecemos. Pero, en este punto debemos aclarar que,las remuneraciones no las fijamos nosotros, sino el gobierno”, señaló Calderón.Pese a ello, la vicerrectora informó que se viene trabajando a fin de que el próximo semestre académico que, iniciará en abril, no falte ni un docente en cada salón de las diferentes escuelas profesionales, a fin de no retrasar la formación profesional de los alumnos universitarios.