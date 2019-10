Falta de siquiatras impide concluir contrata de personal para tratar salud mental

Síguenos en Facebook

A pesar de contar con 460 mil soles para la contrata de profesionales especialistas para el centro de salud mental, la Red de salud Huamanga no pudo completar el 100% de contratas debido a que no se presentaron psquiatras.

El director de la Red de salud Huamanga, Rony Cuadros Gómez, dio a conocer que sólo se alcanzó a coberturar el 95% de profesionales debido a que no se presentó ni un sólo psiquiatra a la convocatoria. “En Ayacucho no tenemos psiquiatras desocupados, y los que hay trabajan en actividades privadas, por esa razón no postulan a las convocatorias”, indicó el funcionario. A fin de dar solución a este hecho, anunció que evaluarán las modalidades de contrato, pues les resulta más atractivo la modalidad de terceros.

Necesidad. El Ministerio de Salud destinó 78 millones de soles para la contratación de personal a nivel de la región Ayacucho, sin embargo, una parte está destinada al centro de salud mental que funcionará en el distrito de Jesús Nazareno.

“Gracias a que el alcalde de Jesús Nazareno edil un espacio para el centro de salud mental, el ministerio destinó los recursos; no obstante, no podemos cubrir el total de plazas, por ello pedimos a los estudiantes y profesionales que le tomen el interés, pues el problema de salud mental es latente”, indicó Cuadros.

Trascendió que la convocatoria se hizo a nivel nacional, a través de sus redes sociales y paginas oficiales, pero aun así no se coberturaron dichas plazas. Los funcionarios de la institución detallaron que se coberturó las plazas para enfermeras, psicólogos y asistentes administrativos en la modalidad de contrataciones administrativas de servicios (CAS). Finalmente, el director anunció que se volverá a convocar puesto que este 10 de octubre se debe inaugurar el centro de salud mental, el primero en la región Ayacucho. Para ello se espera la presencia de la ministra.