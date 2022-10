Más de mil policías custodiará la seguridad antes, durante y después de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, previstas para este domingo 2 de octubre en los diferentes centros de votación a nivel de la región de Ayacucho.

De la misma forma, miembros de las Fuerzas Armadas apoyarán en el resguardo de los locales de votación que, en su mayoría son instituciones educativas de todos los niveles educativos y en las zonas urbanas y rurales de las 11 provincias.

PUEDES VER I Ayacucho: Premian a instituciones educativas que ocupan primeros lugares en vacunación contra el COVID-19

Las acciones forman parte del plan “Elecciones Seguras 2022″, que comprenderá un amplio despliegue policial, con apoyo militar a fin de evitar cualquier situación que perjudique el desarrollo normal del acto electoral.

Participarán en esta labor unidades y divisiones especializadas de la Policía Nacional del Perú (PNP), que realizarán acciones de prevención y disuasión, así como de investigación y protección en las calles, y control del tránsito para mantener el orden durante la jornada.

ACCIONES. Dentro de las principales acciones que estos grupos realizarán está el evitar aglomeración de personas y que se lleven a cabo marchas o manifestaciones.

Por esto, las autoridades hicieron un llamado a las agrupaciones u organizaciones sociales, a fin de evitar cualquier tipo de acciones que supondrán la intervención policial y militar de manera drástica.

Cabe detallar que la Policía custodiará el material electoral, antes, durante y después de la jornada de votación.

Asimismo, se recuerda a la población votante que desde las 8 am del día anterior de la votación, es decir hoy, hasta las 8 am del día posterior a la misma (lunes 3 de octubre, no se podrá vender bebidas alcohólicas, de acuerdo a la Ley Orgánica de Elecciones (LOE).

Finalmente, desde la Macro Regional Policial de Ayacucho, se recuerda que se cumplirá con evitar cualquier incidente que pueda afectar el normal desarrollo de este proceso electoral, tanto en los exteriores como en el interior de los centros de votación que se instalarán en provincias.

FISCALIZAcióN. A menos de 24 horas de las elecciones regionales y provinciales, el Jurado Electoral Especial de Huamanga (JEE-H), continúa realizando las diferentes fiscalizaciones y orientaciones a fin de desarrollar sin ninguna novedad la fiesta electoral que determinará a las nuevas autoridades por los próximos 4 años.

Sin embargo; lo que preocupa es con relación el cumplimiento de las normas que deberían acatar las organizaciones políticas, tanto movimientos regionales, como partidos políticos que participan en este proceso electoral.

MAL. Por ejemplo, se ha evidenciado que las diferentes organizaciones han incumplido con la instalación o colocación de banners en los alrededores de los centros educativos, tanto inicial, como primaria y secundaria dónde se realizará la jornada electoral el día de mañana.El área de fiscalización del JEE-H, advierte que han recabado todo lo necesario a fin de sancionar a los representantes de cada partidos y organización política porque la norma señala claramente que no se debe colocar carteles cerca a los locales de votación.

CERO ALCOHOL. Asimismo, desde las 8 horas de hoy y hasta las 8:00 am del lunes 3 de octubre, se encuentra prohibido el consumo de alcohol y la venta de este producto, bajo denuncia y sanción al local o establecimiento por parte del área de fiscalización.