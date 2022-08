¿En estos momentos hacia donde apunta Alinti?

Actualmente estamos en uno de los crowfoundings americanos más importantes como kickstarter, con el objetivo de obtener financiamiento para poder llevar esta tecnología peruana a todo el mundo, no obstante con mi equipo seguimos buscando mejorar la tecnología día a día.

Con este proyecto apuntamos lograr un financiamiento para llevar la tecnología a todo el mundo, y concientizar a cuidar el medio ambiente con esta energía, la más limpia del mundo, porque Alinti no sólo genera energía limpia sino vamos un paso más, ya que a través de las plantas también ayudamos a descontaminar el medioambiente.

¿Pensaste alguna vez estar donde te encuentras?

De niño siempre pensé en ser alguien que impacté en la sociedad. Creo que lo estoy logrando. Es algo increíble saber de donde vengo, retroceder al pasado y verme alumbrándome con velas y hoy creando una tecnología que soluciona ese problema. Tengo metas mayores y creo que paso a paso voy lograrlo.

¿En qué consiste tu invento, y fue difícil perfeccionarlo?

Mi invento llamado Alinti, consiste en generar energía eléctrica a partir de la fotosíntesis de las plantas, de la energía de las 5 especies de microorganismos electrogénicos y la colaboración de un pequeño panel solar. En palabras simples, es una nueva forma de producir energía eléctrica, de una manera hibrida. Te cuento que fue difícil de perfeccionarlo. Para ello tenia que unirme con grandes expertos. Y hoy Alinti A-bro es el resultado de ello.

¿Qué es lo más satisfactorio que te han dicho sobre tu trabajo y quien te lo dijo?

En el 2019, en la comunidad de Cerrito de Libertad, en Lima. Ayude a una comunidad y allí un niño me dijo: “Gracias Alinti, ahora me he sacado buenas notas, ya mis ojos no arden como lo hacia con las velas”. Esas palabras realmente me motivaron a creer que si realmente Alinti estaba generando un impacto en la vida de quienes lo usaban. Y me motivan hasta ahora.

Ganar el premio de History, ¿qué ha significado para ti?

Fue el mayor premio a mi esfuerzo. Tener ese premio internacional cambio mi vida. Realmente significa mucho. Creo firmemente que al final todo trabajo tiene su recompensa. Me sentí orgulloso por llevar el nombre del Perú como un país que genera tecnologías innovadoras. Estoy eternamente agradecido a “Una Idea para cambiar la Historia”.

Tu proyecto va a cambiar el mundo, pero ¿qué te gustaría cambiar en tu natal Huanta?

Si, soy consciente que la tecnología poco a poco va cambiar el mundo. Pero en mi natal quisiera tener todos los parques iluminados con la tecnología Alinti, haciendo honor a su nombre La bella Esmeralda de los Andes. Hacerlo más verdes, más sostenible y ecológico. Amo mi tierra mis raíces, y quiero verla crecer y desarrollarse, pero también soy peruano y pienso en todo este bello país de la misma manera.

¿Cuántos dispositivos Alinti A-bro has vendido hasta ahora?

Hasta el momento me he centrado en trabajar con multinacionales. Mi primera venta fue para la multinacional de Facebook ahora META, luego el municipio de San Isidro en Lima, y hace poco a la Multinacional Cervecera Corona. Y este mes por primera vez estoy vendiendo a las personas. Ya ahora pueden adquirir su Alinti en la plataforma de Kickstarter y tener su Alinti en casa.

¿Te ha sido difícil encontrar gente del Perú con la misma visión tuya y que quiera crecer y cambiar el mundo?

Si, ha sido muy difícil. Pero los encontré y me siento muy agradecido y bendecido. Ahora tengo un gran equipo que piensa que podemos hacer historia y lo viven a diario. Ellos comparten nuestra visión y realmente creo que ya tengo una gran comunidad de gente que cree que si podemos cambiar el mundo.

¿Cuál es el siguiente paso?

Mi siguiente paso es iluminar parques, techos verdes y lograr que los arboles del bosque den energía eléctrica. Trabajo duro para lograrlo y sé que con la ayuda de varias empresas privadas y personas que quieran apoyar esto podemos lograr.