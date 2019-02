Hoy arrancan los play off en la liga de básquet

Tras una dura jornada deportiva los mejores elencos de la Liga de Básquet se volverán a encontrar, esta vez en los duelos de los play off. Hoy a partir de las 18:30 horas arranca esta importante etapa, los clubes inician el camino para definir al próximo campeón del campeonato de selección y competencia 2018, categoría superior damas y varones.

En los primeros cotejos de play off de semifinal se enfrentarán: Jean Piaget Vs. La Unsch (superior damas) y La Pontificia Vs. San Antonio de Huamanga (superior varones).

La segunda semifinal se jugará mañana, en el mismo horario y escenario deportivo. En esta jornada se enfrentarán: Club Social Deportivo Ayacucho Vs. Legión (superior damas) y Legión Vs. Froebel DC (superior varones).

Según las bases establecidas en la Liga de Básquet en esta etapa de play off los que ganen dos partidos de tres se harán acreedores del cupo de clasificación a la etapa final de estas competencias.

“Sin lugar a dudas serán semifinales muy duras, teniendo en cuenta que gran parte de los clubes optaron por contratar refuerzos extranjeros, lo único en lo que estamos seguros es que el público que asista al coliseo será el ganador indiscutible, ya que el espectáculo está garantizado”, dijo el vicepresidente de la liga, Jesús Paniagua.