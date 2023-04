El titular de la Dirección Regional Agraria de Ayacucho (DRAA), Pedro Rivera Cea, advirtió que durante la organización de la Feria Nacional Agropecuaria de Semana Santa 2023 ocurrieron diversos hechos cuestionables, como la improvisación en la conformación de las comisiones, gastos exagerados y el pago de diferentes servicios de soldadura, redes eléctricas, servicios higiénicos y una serie de gastos que fueron realizados contra el tiempo.

“Recientemente, me reuní con el coordinador general de la feria y se le ha indicado que haga un resumen sobre los ingresos, egresos y saldos de esta actividad. Lamentablemente, hasta el último martes han seguido ingresando solicitudes para regularizar pagos y eso demuestra la poca formalidad que se ha tenido. Yo les he dado plazos y si hasta el viernes no cumplen con alcanzar la información, simplemente se derivará al órgano de Control Institucional para que intervenga”, mencionó.

Rivera también indicó que es urgente contar con la información consolidada para que de una vez se realice el informe respectivo para toda la población y, de esta forma, saber cómo se desarrolló este evento durante la gestión del exdirector de la DRAA, William Torres.