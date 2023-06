El expresidente de la Cámara de Comercio de Ayacucho Leonel Soria señaló que con las manifestaciones sociales que comprenden acciones como la paralización de actividades y el cierre de carreteras no se logra absolutamente nada favorable, sino que por el contrario solo se consiguen perjuicios a las personas y a la ciudad.

Y es que, en la víspera, el presidente del comité de lucha del Fredepa Magno Ortega señaló que la región se uniría a la denominada tercera toma de Lima que se realizará el próximo 19 de julio.

“Cuando yo he ido a debatir al frente de defensa lo único que hemos visto es gente retrógrada, antigua que piensa que con violencia todo se puede solucionar. Y no es así, se puede dialogar, hay que pedir al ejecutivo nacional que nos escuche, pero cerrando carreteras, paralizando la ciudad no vamos a lograr absolutamente nada y en las manifestaciones anteriores se ha visto que no hemos logrado nada, solo hemos logrado que nuestros hermanos fallezcan”, dijo Soria.

Indicó que, para desenvolverse económicamente, la región Ayacucho necesita paz social y paz jurídica y eso no se puede lograr con las movilizaciones y bloqueos de carreteras.

En tal sentido, reflexionó que en las organizaciones sociales hay dos tipos de dirigentes, los que son muy radicales y los que son sensatos.

“En el Frente de Defensa no se encuentran dirigentes sensatos sino solamente incendiarios. Considero que las organizaciones sociales de la región necesitan tener liderazgos positivos y propositivos con gente nueva que apuesten por el diálogo dejando de lado a los dirigentes radicales e incendiarios que recurren a la violencia para conseguir sus objetivos”, apuntó.

Sin embargo, manifestó una posición crítica contra la presidenta de la República Dina Boluarte y dijo que las muertes ocurridas en la región Ayacucho y otras regiones durante las últimas protestas no pueden quedar en la impunidad.