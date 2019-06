Madre de escolar atropellado por un camión pide justicia

Síguenos en Facebook

El escolar de 14 años, que murió arrollado por el conductor de un camión la noche del último lunes, siempre le decía a su madre Teófila Ccorahua Mizaraime que quería ser un gran ingeniero para aportar en el desarrollo de Ayacucho.

“Él siempre me decía que ahorre plata para que lo ayude en sus estudios y ahora ya no está, porque lo asesinaron cuando regresaba de su colegio a mi casa”, dijo entre lágrimas la humilde mujer, quien quedó en shock al ver su adorado hijo sin vida a un costado de la carretera Los Libertadores, a la altura del ex Killa.

Lo más triste es que el siempre alegre Irvin, estudiante de la institución educativa Los Libertadores, cumplía hoy un año más de vida, pero la imprudencia del chofer Serapio Ederson Herrera Castillon le truncó su futuro.

El padre del menor, Fortunato Vargas Yaros y los demás seres queridos exigieron ayer en las afueras de las instalaciones de la morgue del Ministerio Público justicia y todo el peso de la ley contra el conductor, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad.

La noche del lunes, el lugar de los hechos era macabro, porque el escolar prácticamente terminó partido en dos luego del fuerte impacto con el pesado vehículo. Lo más grave fue que Serapio Castillon se dio a la fuga, pero lograron capturarlo minutos después.

La familia es de condición humilde y según informaron el cuerpo sería enterrado en el pueblo natal de la madre, ubicado en la comunidad de Niño Bamba.

Por otro lado, el chofer fue trasladado ayer en horas de la mañana a la morgue para que lo revise un médico legista. Él estuvo resguardado por un fuerte contingente policial, quienes lo protegieron en todo momento.

Una vez que culminó el procedimiento, lo sacaron rápidamente a bordo de una camioneta policial bien cubierto el rostro.