La alcaldesa del distrito de San Juan Bautista, María Luz Palomino, mencionó que la comuna ha invertido un aproximado de 100 mil soles para la compra de productos agroindustriales de empresas ayacuchanas durante las festividades de Navidad en el 2021, esto con la finalidad de apostar por los emprendedores y la cadena económica que genera las Pymes y Mypes.

“Yo hablé con algunos colegas, para motivarlos a comprarle a los empresarios, me dijeron que es muy caro, pero realmente no es caro, si sacamos costo beneficio una comparación, no es caro y el alimento es más nutritivo”, dijo la burgomaestre.

Además agregó que se debe fortalecer la Ordenanza Regional “Cómprale a Ayacucho”, siendo un aval de sustento legal. Durante el desarrollo de la “II Rueda de negocios para canastas navideñas - Ayacucho 2022″, la autoridad edil, adelantó que este año se tiene previsto la compra de productos ayacuchanos al 80% con una suma de 105 mil soles, enfocando principalmente a las empresas del distrito..

EXITOSOS. Edgar Pizarro Castillo, gerente de la empresa AFOOD Perú SAC de Ayacucho, señaló que la experiencia y la participación en la Expo alimentaria 2022 organizado por Asociación de Exportadores (Adex) fue provechoso porque logró captar la atención ecuatorianos, colombianos y una empresa de Portugal, quién estaría interesado en llevar los productos ayacuchanos a una cadena de supermercados en Europa.

“Estamos trabajando bajo un proyecto bilateral, para ver algunas legislaciones y documentos, estamos en conversaciones con una cadena de supermercados que está en Portugal, tendremos una reunión virtual para ver más o menos como encajar”, dijo durante entrevista.

De concretarse este trato la demanda de Afood incrementaría, logrando inyectar más empleo a los proveedores y la cadena económica de la empresa.