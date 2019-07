Población cuenta con agua tres veces por semana y tan sólo por 10 minutos

Síguenos en Facebook

Preocupante. Los vecinos de las asociaciones pertenecientes al sector Ñahuinpuquio en el distrito de San Juan Bautista, cuentan con servicio de agua potable sólo tres veces por semana y un promedio de 5 a 10 minutos por día, situación que pone en riesgo la salud pública, así lo informaron los mismos pobladores quienes realizaron una marcha de protesta en contra del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho (SEDA).

EL CASO. Los vecinos de las asociaciones Warpapicchu, San Antonio, San Agustín, Pedregales y Libertadores cansados de vivir sin el líquido elemento, salieron en protesta para exigir al SEDA que de una vez se ponga en funcionamiento el proyecto de Saneamiento básico que se encuentra concluido desde el año pasado.

El presidente de la asociación Warpapicchu, Graciano Lizarme, manifestó que es más de un año que viven sin agua potable, durante el proceso de ejecución del proyecto, pero que pese a haberse concluido el problema continúa.

Refirió que el SEDA les suelta el agua en una pileta pública sólo los lunes, miércoles y viernes, pero que por una hora, tiempo que tiene que ser distribuido entre todos los vecinos entre 5 y 10 minutos cada uno, siendo totalmente insuficiente la cobertura, motivo por el cual con el incremento del polvo los niños están en riesgo de contraer diversas enfermedades.

Asimismo, el vicepresidente de la asociación San Agustín, Víctor Escriba, refirió que el proyecto concluido está como ‘elefante blanco’, debido a que no beneficia en nada a la población. Acotó que desde el SEDA les refirieron que el proyecto no entrará en funcionamiento debido a que no hay cobertura de agua en este sector, es decir, si sueltan el servicio muchos sectores se quedarán sin abastecimiento por la escasa cantidad de agua que se tiene.