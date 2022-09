La Contraloría General de la República intervino la Dirección Regional Agraria de Ayacucho, encontrando una serie de irregularidades con relación a la contratación de personal que brinda servicio en la Dirección de Proyectos.

Tras ello, se ha detectado Personal contratado para la ejecución de los distintos proyectos de inversión, que no cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia, poniendo en riesgo la calidad técnica de la prestación del servicio.

En ese marco, se recuerda que la Dirección de Proyectos Agrarios elabora términos de referencia que difieren en años de experiencia y capacitaciones, para el desempeño de un mismo cargo, incumpliendo lo establecido en la directiva N °004-2017-GRA/GR-GG-ORADM, situación que no garantizaría la calidad técnica de la prestación de sus servicios.Asimismo, los profesionales que prestan servicios en los diferentes proyectos de inversión no tendrían la habilitación vigente para ejercer las labores propias de la carrera profesional respectiva, situación que no garantizaría que la prestación del servicio se lleve acabo con idoneidad y calidad.

SITUACIÓN. Lo que se encontró en dicha área es lo siguiente: 8 profesionales que no cuentan con experiencia en el puesto, siendo ellos, el ingeniero en Industrias Alimentarias, Wilber Cayllahua que solo cuenta con 212 días de experiencia, cuando el cargo exigía 1 año de experiencia en el cargo para elaboración de lácteos.

La ingeniera Agrónomo Nora Pariona Berrocal ocupado un cargo con solo 299 días, cuando la experiencia debió ser 2 años como mínimo (agropecuaria) Asimismo, se tiene al Agrónomo Isaac Moisés Ríos que fue contratado con 345 días de experiencia laboral, cuando la convocatoria era para profesionales a fines con 2 años de experiencia en el puesto de agropecuaria. El médico Veterinario Walter Palomino Guerrera, ingresó a trabajar en “sanidad animal”; sin embargo, el requisito era de 1 año, pero él solo tenía 150 días.

Yuber Quispe Tornero, ingeniero Agrónomo, ingeniero Agrónomo ingresó a la laborar en el área de manejo de frutas con solo 1 año y 212 días de experiencia, cuando el requisito era 2 años como mínimo. Luis Tapahuasco Calle, agrónomo de profesión, acreditó 330 días de experiencia, cuando el área de especialista en derivados de café, requería de 3 años de experiencia.

Finalmente, los casos preocupantes son de Simón Cárdenas Aguilar, ingeniero de Industrias Alimentarias, que con solo 24 días de experiencia laboral, ingresó a laborar en el área de elaboración de derivados de lácteos que requería 1 año de experiencia. Mientras que Antonio Paredes Mendoza, contador, ingresó como administrativo en sector público; sin embargo, sus resoluciones no tiene fecha de culminación.

De igual forma, existen otros 12 trabajadores que de manera sospechosa, ingresaron a laborar sin contar con las capacitaciones requeridas para dicho puesto, en la que se encuentra un administrador, 9 agrónomos, un ingeniero agroindustrial y un veterinario.

De la misma forma, hay dos profesionales que vienen laborando sin la habilitación respectiva de su colegio profesional, el ingeniero Agrónomo Kennet Martínez Infante y el otros también agrónomo Juan Taboada Mendez.

En el área de contabilidad, también figuran Jacqueline Farfán Tenorio y Margot Quispe Quispe que no figuran sus habilitaciones en el respectivo sistema. En tanto, en relación a los especialistas, existen 23 que no cumplen con la habilitación, certificados, entre otros.

Al respecto, el titular del sector, Jhony Barrientos Tacó lamentó lo sucedido e informó que ya se cursó los documentos respectivos a fin de sancionar a quienes resulten responsables, porque este hecho, no se debe permitir, habiendo profesionales que sí se merecen están en dicha entidad.