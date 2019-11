Rector Unsch garantiza examen pero no cederá a incoherencias

Ante la proximidad del desarrollo del examen de admisión, el rector de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Lurquín Zambrano, señaló que la evaluación está garantizada a pesar de las constantes tomas de local, por parte de los estudiantes de las diversas escuelas y facultades de la institución educativa superior.

Zambrano lamentó las tomas de local pues los únicos perjudicados son los estudiantes; además, porque desde que se comprometieron a trabajar con ellos han cumplido como por ejemplo la habilitación de ambientes y el inicio de obra a favor de la Escuela de Medicina Humana.

"Hay examen de admisión próximanente, he llamado al que se hace llamar presidente de la Federación de Estudiantes y no quiere sentarse a conversar conmigo, pero estas cosas no nos van a detener en el trabajo universitario", informó la autoridad universitaria.

Descarta. De otro lado, descartó que se suspenda el semestre, en razón a que por unos cuantos no perjudicarían a cerca de 12 mil estudiantes; no obstante, anunció que tomarán las medidas correctivas contra los responsables de estos actos.

Identificó dentro de las causas de las tomas de local, la falta de comuniciación directa. Sin embargo, recalcó que existen pedidos coherentes mientras que otros no, como es el caso de Ingeniería Civil que solicitó un campo deportivo al costado de su local; y otro en el caso de Educación, pidió que sus prácticas sean pagadas por la Unsch.

En relación a la propuesta de un dirigente que exigía que la situación se debata en Consejo Universitario, Zambrano Ochoa, indicó que éste órgano de gobierno por ser de carácter resolutivo, se tiene que remitir los acuerdos de manera técnica.

Hay que precisar, que al interior de la entidad se señaló que estos problemas se resolvería con la salida de Zambrano, pues se esperaba que todos renunciaran junto al exrector Homero Ango; al respecto, el aludido dijo que el verdadero problema son los intereses detrás de las elecciones universitarias, para la que falta poco.

Finalmente, indicó que no se podría atender las 28 escuelas con el mismo número de obras por la misma capacidad económica.