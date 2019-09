Salas de operación continúan sin funcionar en el hospital regional

Síguenos en Facebook

El presidente del cuerpo médico del Hospital Regional de Ayacucho (HRA), David Laura De la Cruz, aseguró que hasta la fecha las salas de operación continúan sin funcionar, debido a la humedad que persiste a consecuencia de la ruptura de una tubería de agua durante el mes de agosto.

Por ejemplo, el galeno atiende a los pacientes que necesitan un urólogo y solo en este servicio están a la espera 30 personas, quienes le insisten a cada momento el inicio de la intervención quirúrgica.

“A la Dirección Regional de Salud no le interesa este tema, sino ya se hubiera resuelto. Ahora, epidemiología dijo que se debe esperar 15 días para volver a operar en las salas, pero si esta fecha no se cumple, la dirección del hospital tiene que habilitar un nuevo espacio para no perjudicar a los usuarios”, mencionó.