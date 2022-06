La pandemia a ocasionado que la tenencia de bienes de transporte en los hogares peruanos se incremente en casi todos los tipos de vehículos, así lo dio a conocer una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) en la ciudad de Ayacucho y en todo el Perú.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), la tenencia de bicicletas aumentó a 17.5%, avanzando en 0.9 puntos porcentuales respecto a similar periodo del año pasado.

De igual manera sucedió con las motocicletas, cuya tenencia se situó en 13.5%, incrementándose también en 0.9 puntos porcentuales a tasa anual.

En tanto, la tenencia de autos/camionetas se ubicó en 14.9%, y no mostró cambio alguno durante el periodo de análisis. Mientras que la tenencia de mototaxis se ubicó en 5.5%.

SITUACIÓN DEL MEDIO DE TRANSPORTE EN HUAMANGA

Precisamente desde la gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Huamanga (MPH), se sostuvo que la preferencia por dicho medio de transporte también responde a que éste puede ser utilizado como herramienta de trabajo en actividades relacionadas al delivery y envíos a domicilio.

Es decir, la nueva normalidad, ha impulsado el uso de bicicletas como medio de transporte, particularmente para distancias cortas, por lo que su uso ya no es meramente recreativo.

En Ayacucho, desde la pandemia se han instalado varias ciclovías que, de algúna manera, han propiciado e incentivado el uso de la bicicleta; sin embargo, las mismas autoridades provinciales vienen retirándolos, no porque la población no usa las bicicletas; sino porque su ubicación no es la adecuada y se busca alternativas, en calles más amplias.

Un infome nacional, indica que, si bien la tenencia de autos/camionetas, por parte de las familias peruanas, se ha mantenido estable respecto al 2020, se observa un aumento de 1.4 puntos porcentuales con relación al 2019. Es importante señalar, que la venta de dichos vehículos ha ido incrementándose durante este año, en parte por la baja comparación del 2020 y por la recuperación paulatina de la actividad económica en el país.