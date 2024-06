Leandro Torres se quejó del maltrato del personal de seguridad del hospital El Carmen, porque no le permiten ingresar a ver a su hija que fue atendida y a su nieto que acababa de nacer.

Ayer por la mañana lo llamaron para que lleve un champú y corta uñas, pero cuando estaba en la puerta del nosocomio por Paseo La Breña, lo hicieron esperar varias horas en la mañana y no le permitieron ver a su hija. “Yo quería ver por la salud de mi hija, pero no me permiten, me dicen que venga el esposo, pero ella está sola y yo como su padre tengo el derecho de ingresar”, reclamó.

En el Día del Padre, varias madres alumbraron a sus hijos en el hospital El Carmen, donde había una larga fila de familiares esperando ingresar para conversar con el personal de salud, sobre el estado de las pacientes.





