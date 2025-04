La Dirección Regional de Salud (Diresa) Junín el examen para el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2025 - I será el día 6 de abril en el Colegio Emblemático y Centenario “Santa Isabel” de nivel secundario, ubicado en la provincia de Huancayo. En total son 1851 profesionales que participarán en este proceso, para brindar servicios de salud en comunidades rurales y urbanas marginales.

Los postulantes de las distintas profesiones: medicina humana, odontología, enfermería, obstetricia, nutrición, químico farmacéutico, tecnología médica (laboratorio, radiología, optometría, terapia física), psicología, trabajo social, biología, medicina veterinaria e ingeniería sanitaria; accederán a distintas plazas remunerativas o equivalentes, dependiendo de la calificación y orden de mérito obtenido. En la región Junín se ofertan 283 plazas remuneradas y 414 equivalentes.

El examen iniciará a las 11:00 a.m. hasta la 1:00 p.m., los postulantes podrán ingresar a partir de las 7:00 a.m. hasta las 9:30 a.m. con el Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de extranjería y la Constancia de Inscripción impresa. Esta prohibido el ingreso de dispositivos electrónicos, alimentos, útiles como borrador, tajador, mochilas, bolsos y armas blancas o explosivos.