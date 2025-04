MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/huancayo-hospital-alcides-carrion-en-crisis-por-falta-de-suero-fisiologico-noticia/

TE PUEDE INTERESAR: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/junin-gestiona-compra-directa-de-sueros-para-evitar-desabastecimiento-noticia/

El director regional de Salud de Junín, Clifor Curipaco López, manifestó que en reunión con el Ministro de Salud, César Vásquez, autorizó ayer, el uso del suero fisiológico del laboratorio Medifarma, pese a que su registro sanitario está suspendido. Acotó que en la región Junín, son 380 mil 907 frascos del suero fisiológico en 519 establecimientos de salud y hospitales que estaban inmovilizados.

“El Minsa dispuso que el suero inmovilizado, pase por nuevos exámenes y el Ministro de Salud, nos dijo que saldrá un decreto supremo de emergencia, que autoriza usar los sueros inmovilizados a pesar que no cuenta con registro sanitario, que le retiraron el sábado a Medifarma”, mencionó ayer a la espera del mencionado decreto.

El funcionario, indicó que el Digemid hizo que el suero pase nuevas pruebas para garantizar que cuenta con las especificaciones técnicas para su uso por eso el Minsa pide que se use. Esto no incluye a los lotes de 6 dígitos observado, que no llegó a Junín.

guardados. Ayer, la jefa de la Unidad de Medicamentos, Insumos y Drogas de la Red Valle del Mantaro,Aracely Caysahuana Romero manifestó que en los centros de salud de la Red Valle del Mantaro, estaba inmovilizado un total de 11 mil 960 frascos de suero fisiológico inmovilizados.

En Huancayo, en el centro de salud de Chilca, Correo constató, que las cajas de los sueros permanecían guardadas con 1400 frascos y a los pacientes hospitalizados les suministraban el suero del laboratorio B.Braun, que tenían disponible.

Aracely Caysahuana, mencionó que están usando el usando el suero fisiológico la marca B.Braun, cuyo lote es apenas de 2,896 frascos que solo alcanza para 20 días.

Ante esa situación, ayer proyectaron realizar las compras inmediatas porque el Cenares demora en realizar las compras. Sobretodo, porque existe un desabastecimiento en el mercado.

a usar. El director regional de Salud de Junín, Clifor Curipaco López, señaló que el suero de Medifarma se tendrán que usar, ya que el tiempo de uso es para 6 meses, como lo señaló el Ministerio de Salud, pero aún así habrá un monitoreo permanente a cualquier tipo de incidente que pueda presentarse en los pacientes.

En los 6 meses, mientras dure el suero de Medifarma, Cenares realizará la adquisión de nuevo suero de otras empresas. Además se realizarán compras internacionales y donaciones con otros países, para tener más dotación.

El director Clifor Curipaco, mencionó que el uso de un suero causa flebitis, deshidratación y es por ello que van a estar en constante minotoreo de su uso.

Cabe mencionar que luego de la inmovilización de los sueros fisiológicos, en el mercado farmaceútico el costo del producto se incrementó de manera considerable y lo peor de todo es que hay poco.

El suero fisiológico cuando lo compraba Cenares, costaba 2 soles 80 céntimos y ayer su costó era de 16 soles en la mañana, pero para la tarde se incrementó a 26 soles, lo cual generó un desabastecimiento en el mercado, finalizó el director regional de Salud de Junín, Clifor Curipaco López.