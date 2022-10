La reestructuración del Hospital Regional de Ayacucho (HRA) fue una promesa del gobernador regional Carlos Rua Carbajal debido a los múltiples problemas que existen en dicho nosocomio regional; sin embargo, el gerente regional Wilhelm Oré Chipana anunció que este proceso no podrá hacerse realidad debido a varios factores y que será la nueva gestión quien la ejecute.

La principal dificultad viene a ser que existe un grupo de profesionales del hospital que buscan dilatar el proceso porque no les conviene la implementación de una reestructuración total, debido a ciertos intereses.”Vamos a decir las cosas claras con relación a este proceso que ya debió iniciarse hace un buen tiempo y es que hay interés de personas al interior del hospital que no quieren y no permiten una intervención, porque quieren continuar laborando de la misma forma que años anteriores”, denunció.Por ello pidió al director del nosocomio regional que dé cuenta sobre estos profesionales que ya habrían sido identificados y serían quienes se oponen a una reestructuración del hospital regional.

NO SE PUDO. Otro de los factores que perjudicaron este proceso, viene ser el tema de los documentos de gestión, cuya desactualización no ha permitido que se avance como se tenía previsto, porque a falta de dos meses para acabar el año, recién se cuenta con legajos correspondientes.En otro momento, Oré expresó su deseo de culminar el año, ya con la empresa encarga de ejecutar dicho proyecto, para ello, se realizan las respectivas gestiones, para que a inicios del año 2023, todo se encamine con normalidad.”Por lo menos, queremos dejar a la nueva administración regional, el contrato firmado con la empresa que realizará los estudios de la reestructuración del hospital. Así se evitarán contratiempos y será beneficioso para la población usuaria”, puntualizó.

Desde marzo del 2022, tras el atentado perpetrado contra funcionarios del Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena, el gobernador regional de Ayacucho, Carlos Rua Carbajal, anunció la reorganización del Hospital Regional, a través de una Comisión Multisectorial.