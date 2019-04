Unsch tomó la punta en la liga de Ayacucho

Síguenos en Facebook

El cuadro de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (Unsch) ganó 5-0 a Juventud Gloria y escaló al primer lugar de la tabla de posiciones de la liga de Ayacucho, en la cuarta fecha de partidos.

El club universitario sumó diez puntos en el acumulado, asimismo, Deportivo Huáscar, quien este fin de semana ganó 5-1 a Team Progreso, va ‘pisándole los talones’ también con diez unidades.

En los otros encuentros, GUE Mariscal Cáceres cayó 1-3 ante Señor de los Milagros, Hijos de Vilcanchos se impuso 3-0 a Berrocal y FC Rancha ganó 1-0 a Anchayhua FC.

La próxima fecha de encuentros se jugará este domingo a partir de las 8:00 horas en el estadio de la Residencia de Estudiantes de la Unsch. Se enfrentarán: Mariscal Cáceres Vs. Team Progreso, Percy Berrocal Vs. Juventud Gloria, Vilcanchos Vs. Señor de los Milagros, Rancha Vs. Huáscar y La Unsch Vs. Anchayhua.