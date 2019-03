Amenazan a 3 fiscales que llevan casos de minería ilegal

Síguenos en Facebook

Tres magistrados de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) del Santa, que conducen pesquisas relacionadas con la minería ilegal en el ámbito de las provincias del Santa, Casma, Huarmey y Pallasca; han sido amenazados.

AMENAZADOS Y DESPROTEGIDOS

Los actos de amedrentamiento han surgido en medio de intervenciones con la destrucción de material empleado para encontrar minerales en zonas prohibidas, llamadas, mensajes de texto, o incluso las amenazas llegaban hasta la misma sede del FEMA, han sido las modalidades.

“Así como has hecho explotar nuestros artefactos, vas a explotar tú”, “ustedes no saben con quién se están metiendo”, “hay alguien más detrás de nosotros”. Son algunas de las advertencias que han recibido los fiscales .

Si bien, las amenazas no son recientes, estas continúan, debido a que la Fiscalía del Santa ha decidido ir con todo contra la minería ilegal en esta parte del país. Sin embargo, desde hace casi un año los tres magistrados ya no cuentan con resguardo policial, pese a las serias amenazas en su contra y las complejas investigaciones que conducen.

A inicios de la gestión de la actual presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Santa, Miriam Lucero Tamayo, se ha reiterado la comunicación a la Policía Nacional del Perú (PNP), para que se devuelva el resguardo a estos magistrados, pero el pedido aún no ha tenido alguna respuesta.

Hasta el cierre de este informe, Correo pudo conocer que los magistrados del FEMA continuaban desprotegidos.

SIN MIEDO

La fiscal provincial del FEMA, Evelyn Lamadrid Vences, confirmó el peligro al que están expuestos ella y sus dos fiscales adjuntos, quienes han venido ejecutando operativos contra la minería ilegal desde el 2015.

Detalló que además de ella, las amenazas también se han dirigido a los fiscales Sneider Bustamante Delgado y Carlos Ramos Heredia.

Si bien, recordó que estos actos se iniciaron en el 2016, cada vez son más recurrentes en las diversas intervenciones que realizan.

“Los tres fiscales que siempre ejecutamos intervenciones, somos amenazados indirectamente por estas personas que ejercen la actividad de minería ilegal, porque no hay ninguna fiscalización de parte de la DREM Áncash hasta ahora”, señaló en diálogo con Correo.

“A mi me han amenazado y lo han hecho delante del entonces coronel, me decían que así como he dinamitado su maquinaria, van a dinamitar mi casa, que me están siguiendo. A los otros (fiscales) adjuntos, les han dicho frente a frente, en presencia del personal policial, que ya se van a enterar cómo son ellos, que andan con sicarios de Trujillo. Nos van a decir a nuestro despacho que tengamos cuidado y que tratemos con cautela (los casos)”, agregó luego.

El temor de que algún mal día las advertencias de estas personas puedan cumplirse y dañar su integridad, como es natural, se apodera de los fiscales. Sin embargo, La Madrid Vences sostiene que continuarán adelante con la labor que vienen realizando. No obstante, hizo un llamado a la Policía para atender la solicitud de resguardo permanente a ello y a sus adjuntos.

“No estamos trabajando solo con un minero informal o un minero ilegal de pico y de palana, estamos trabajando contra organizaciones criminales. En Huarmey, por ejemplo, la situación de minería ilegal es altamente conflictiva y delictiva, altamente temerosa para los fiscales”, recalcó.

CASOS

Hasta el momento, la FEMA del Santa vienen conociendo 32 casos de minería ilegal en territorios de Chimbote, Nuevo Chimbote, Casma, Huarmey, Pallasca, Cabana, Quillo, Jimbe y otros más.

Los fiscales han comprobado que el mineral más explotada por estas zonas de Áncash es el oro. De ahí que resulta una actividad “atractiva” por estas organizaciones por las ganancias obtenidas.

“En una sola zona en La Carbonera, hemos dinamitado equipos valorizados en 1 millón de soles, a un grupo de trabajadores, entonces, hablamos que se mueven millones (de soles), ¿cuánto?, aún no lo hemos cuantificado”, remarca la fiscal Evelyn Lamadrid.

Desde el 2015, la FEMA del Santa empezó de una manera mucho más severa a ejecutar operativos contra la minería ilegal. Al llevar los casos al ámbito judicial, ya han presentado acusaciones en seis pesquisas y en un caso se han conseguido penas efectivas de cárcel para cinco mineros ilegales.

La fiscal menciona que hasta el momento, la Fiscalía no ha podido conocer quiénes son los que financian esta peligrosa y prohibida actividad, que parece ir en aumento en nuestra jurisdicción. De lo que sí está convencida es que se enfrentan a organizaciones criminales, que pueden ser financiadas por empresarios o incluso por alguna personalidad política, pero probar ello es un trabajo mucho más complejo.

Para detectar casos de minería ilegal, esta Fiscalía tiene muchas armas : informes de inteligencia policial, denuncias vecinales o de pobladores anónimos, pero también hay un trabajo de seguimiento que realiza un equipo de la Fiscalía de Lima.

Actualmente la FEMA del Santa hace uso de peritos forenses en materia ambiental de Lima. Por el momento, ninguna sede fiscal especializada en este delito, cuenta con profesionales de este tipo.

Si bien en el caso de Chimbote, los peritos de Lima siempre han estado dispuestos a apoyar con los operativos o diligencias que programan los magistrados de Chimbote, se viene gestionando la iniciativa de que se pueda instalar un pool de profesionales con sede en el norte que estaría a disposición exclusiva de todos los distritos fiscales de esta parte del país. Se piensa que Chiclayo, en la región Lambayaque puede ser la central de los peritos.

CHINECAS

Un dato que han llegado a conocer los mineros informales, es lo provechosos que resultan los terrenos del Proyecto Especial Chinecas para la extracción ilegal de oro.

“En los terrenos de Chinecas se realizan actividades de explotación de minería ilegal u

procesamiento utilizando mercurio y metales pesados que hacen que el suelo no se recupere fácilmente”, alertó la fiscal Evelyn Lamadrid.