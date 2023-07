La Contraloría detectó deficiencias en la construcción de una infraestructura deportiva en el caserío San Félix, ubicado en el distrito de Moro, en la región Áncash.

La obra de esparcimiento deportivo y recreacional, ejecutada por la Municipalidad Distrital de Moro por S/ 1′773,325, comprende la construcción de una losa multiusos de 1,032 metros cuadrados con gras sintético, graderías con cobertura metálica y policarbonato, pórtico de ingreso, camino de acceso, servicios higiénicos, cerco perimétrico y planta de tratamiento de aguas residuales.

Según la Contraloría, la comuna dio conformidad a la última valorización N° 5 (periodo del 1 al 28 de mayo de 2023) a pesar de que algunas partidas no estarían operativas. Además, se advierte que no correspondía la valorización al 100%, toda vez que la municipalidad no acreditó la aprobación del trámite de factibilidad eléctrica, exigido por el expediente técnico.

Durante la inspección -realizada el 1 de junio del 2023- se detectaron fugas en las conexiones de la electrobomba de la cisterna y en servicios higiénicos de varones, deterioro de la tapa de concreto de la cisterna, ausencia de elementos de apoyo en baños para discapacitados y restos de trabajos de soldadura realizada y sin cobertura de pintura en tubos del cerco metálico.

Personal de control realizó la supervisión en junio último.

Se observó, también, el incumplimiento del trazo de la red de desagüe conforme a los planos del expediente técnico, que establece que las conexiones y tuberías de PVC proyectadas deben ser conducidas a una planta de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, se constató que éstas son vertidas a través de una tubería en una zona aledaña donde habitan comunidades campesinas, lo que genera contaminación y afectación a la salud de la población.

Además, la comisión de control detectó que la comuna distrital de Moro dio conformidad a la valorización final de la obra, pese a que los residuos provenientes de la ejecución no fueron eliminados en su totalidad por el contratista.

El informe fue elaborado por el Órgano de Control Interno (OCI) de la Municipalidad Provincial del Santa y comunicado al alcalde de la Municipalidad Distrital de Moro para que se adopten las medidas que correspondan para asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto a beneficio de los moradores de la zona.