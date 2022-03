El congresista ancashino Darwin Espinoza Vargas ha quedado envuelto en una controversia al conocerse que el hermano de su principal asesor consiguió un cargo importante en el Ministerio de la Producción (Produce), durante el gobierno del presidente Pedro Castillo Terrones, quien en las últimas semanas ha sido vinculado con la bancada de Acción Popular. Además, se conoció que el parlamentario viajó al extranjero por “motivos personales” en enero de este año, cuando le correspondía su semana de representación y por dicho concepto se le abonó S/ 4,000, dinero que no devolvió.

VÍNCULOS

Según un reportaje de Latina, en diciembre último, Javier Pérez Reyes fue designado como director general de la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto de Produce. Este hecho no llamaría la atención a no ser porque el mencionado funcionario es hermano del principal asesor del congresista ancashino, Yuri Pérez Reyes.

Además, hace algunos años, Javier Pérez, abogado especializado en derecho tributario y pesquero, tuvo una relación sentimental con la hermana del hoy congresista ancashino.

El funcionario de Produce rechazó en televisión nacional que Darwin Espinoza haya estado involucrado en su designación, incluso sostuvo que no conoce al parlamentario y que sabe de él solo por ser un personaje público. En tanto, el congresista ancashino también rechazó alguna injerencia; no obstante, sí dijo conocer a Javier Pérez y que incluso ha acudido a su despacho para ayudar a su hermano. “Si lo conozco, seguro se ha equivocado”, declaró Espinoza.

También se conoció que el 14 de setiembre último, un grupo de congresistas de Acción Popular, entre ellos Darwin Espinoza, se reunió con el presidente Castillo. Coincidentemente, según el registro de visitas, ese mismo día y en horas parecidas estuvieron en Palacio de Gobierno Javier Pérez y otras dos personas que consiguieron cargos en Produce.

El legislador negó haber llevado al hermano de su asesor y este último sostuvo que fue convocado a Palacio ante la posibilidad de obtener un cargo público, pero rechazó alguna intervención de Espinoza Vargas.

Por último, se supo que el ministro de la Producción, Jorge Prado, quien viene ocupando el cargo desde noviembre del año pasado, y el congresista ancashino trabajaron para la misma empresa por varios años.

Es importante señalar que un grupo de congresistas de Acción Popular ha sido sindicado de integrar una organización criminal que encabezaría el presidente Pedro Castillo. Los parlamentarios, quienes presuntamente eran conocidos en Palacio como “los niños”, obedecían todo lo que decía el mandatario y se habrían beneficiado con millonarios contratos con el estado.

VIAJE

El último fin de semana también se conoció que Darwin Espinoza realizó un viaje al extranjero a inicios de año. Al congresista se le entregó S/ 4,000 para sus gastos durante su semana de representación del 24 al 28 de enero, en Áncash. No obstante, el 27 el parlamentario volvió a Lima y viajó a Punta Cana, República Dominicana.

Según El Comercio, el mismo 27 de enero, el parlamentario solicitó licencia sin goce de haber por los días 27 y 28 de enero por “motivos personales”. No obstante, Espinoza no cumplió con devolver el dinero que no utilizó al haber interrumpido su semana de representación para viajar al exterior.

En su defensa, el congresista indicó que pidió a sus trabajadores que realicen la devolución del dinero, lo cual no fue cumplido.