Gran preocupación viene generando la lentitud con la que se ejecuta la obra del Hospital Progreso, en Chimbote. En nueve meses, el proyecto registra un avance de apenas 10%. Ante los constantes retrasos, la junta directiva del pueblo joven El Progreso y la Federación Médica de Áncash exigieron al Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis) la resolución del contrato del Consorcio de Salud Progreso con la finalidad de que otra contratista, con mayor responsabilidad y garantía, culmine la millonaria obra.





Retraso

En el portal de Pronis, informaron los dirigentes, se ha consignado que el Consorcio de Salud Progreso (conformado por China Tiesiju Civil Engineering Group co, ltd y China Railway Nº 10 Engineering Group co, ltd) se comprometió a tener un avance del 24.83 % de la obra hasta marzo último; sin embargo, a nueve meses de la colocación de la primera piedra, apenas se ha ejecutado el 10.02 % del total de la obra.

Asimismo, según la información del Pronis, la contratista china debía tener un avance de más de 7 % en el mes de marzo; no obstante, solo tuvo un progreso de 0.59 %, es decir no llegó ni al 1%.

Vale acotar que, en febrero pasado, la Contraloría alertó al Pronis del pago en exceso a la contratista por la variación del costo de insumos durante el último trimestre del 2021, asimismo detectó retrasos en la obra hasta en dos oportunidades, lo que se consideró como causales para resolver el contrato.





Pedido

El secretario general del P.J. El Progreso, Walter Quispe Lozado, indicó que el consorcio no muestra interés en culminar la obra; por el contrario, viene poniendo trabas para avanzar en su ejecución y hasta debe a varios proveedores, incluido a los moradores.

“Es fundamental la compra de 36 aisladores sísmicos que debe tener el hospital, aisladores que irán en las columnas del sótano y hasta ahora no los adquieren, debió comprarse en febrero, estamos abril y nada. ¿Cómo se va a construir los seis niveles si no están los aisladores?”, declaró el dirigente.

Tras reunirse con los dirigentes vecinales, el presidente de la Federación Médica de Áncash, Leandro Pérez Rodríguez, cuestionó la permanencia de este consorcio chino y señaló que la resolución inmediata del contrato es la solución.

“Se debe tomar acciones urgentes. Estas empresas chinas vienen siendo cuestionadas a nivel nacional por actos de corrupción, en Puno y Juliaca les han rescindido los contratos para construir dos hospitales. No queremos que eso suceda con el Hospital Progreso, que es un anhelo no solo de los moradores sino de 12 pueblos aledaños con más de 100 mil habitantes”, indicó.

El galeno pidió la intervención de los congresistas y los colegios profesionales.