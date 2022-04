Essalud solicitó al exalcalde de Nuevo Chimbote, Valentín Fernández Bazán, retomar sus labores como médico traumatólogo en el Hospital III de Chimbote; no obstante, la exautoridad no ha cumplido esta disposición al encontrarse en la clandestinidad luego de que, el año pasado, se volviera a ordenar su prisión preventiva por un proceso judicial de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos. Debido a los diversos recursos que el galeno ha presentado ante la Autoridad de Servicio Civil (Servir), el nosocomio no puede contratar otro especialista y, por ende, los más afectados son los asegurados.





PEDIDO

A inicios de mes, la Dirección de Recursos Humanos de la Red Asistencial Áncash de Essalud emitió la carta N° 5 mediante la cual solicita a Fernández Bazán que “se apersone a su centro de trabajo para sus labores habituales a partir del 4 de abril del 2022″. Esto en cumplimiento a la resolución N° 639-2022 de la Segunda Sala de Servir.

No obstante, hasta ayer el exburgomaestre no había retomado sus actividades en el Hospital III de Essalud.

Como es público, el exalcalde se encuentra como no habido pues, en octubre del año pasado, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte del Santa ordenó renovar la orden de captura en su contra para que cumpla 12 meses de prisión preventiva, por el proceso de asociación ilícita para delinquir. Esto tras una decisión de la Sala Penal de Apelaciones.

Vale recordar que, entre mayo de 2019 y octubre de 2020, Fernández Bazán ya había estado prófugo por este caso. Un juez emitió un fallo que archivó la investigación, por ende, entonces quedó sin efecto su búsqueda.

Para sustentar sus inasistencias al trabajo, Fernández presenta certificados de descanso médico.





AFECTACIÓN. Debido a los recursos que presenta Fernández Bazán ante Servir, Essalud no puede liberar su plaza y contratar otro especialista, lo cual termina perjudicando a los asegurados.

El director del Hospital III, Oswaldo García, explicó que el nosocomio cuenta con nueve plazas de médicos traumatólogos. No obstante, detalló que en estos momentos solo seis especialistas se encuentran trabajando. Además del exalcalde, otros dos galenos se encuentran con licencia por maternidad y salud.