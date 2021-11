Los mayores de 45 años que necesiten realizar viajes interprovinciales deberán presentar su carné de vacunación para adquirir los boletos y acceder a este servicio. Esta medida entró en vigencia desde ayer, por lo cual se realizaron las inspecciones en el terminal terrestre El Chimbador para que las empresas acaten lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 168-2021-PCM.





Requisito

El administrador del terrapuerto, Óscar Valderrama Reyes, explicó que, según la norma, desde el 15 de noviembre es obligatorio que los mayores de 45 años acrediten haber recibido las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus para viajar a otras ciudades.

“Se está controlando la acreditación de las dos vacunas en los pasajeros que hacen uso del servicio de transporte interprovincial. Existe un procedimiento, las empresas de este terminal ya tienen conocimiento por eso cuando solicitan el DNI también verifican el carné de vacunación”, declaró.

El funcionario precisó que en el terminal operan 41 empresas y 13 tiendas comerciales, a quienes se les pidió acatar las normas debido a que nos encontramos frente a una posible tercera ola de contagio.

“Durante nuestra inspección se tuvo que impedir el viaje de tres personas que no contaban con su carné de vacunación, según decían que no creían en la vacuna por eso no se sometieron a la inoculación. No hubo otra salida, porque es una medida del Ejecutivo y se tiene que acatar”, detalló.

Valderrama exhortó a la ciudadanía a respetar esta medida y acudir al terminal con su doble mascarilla, cumplir el distanciamiento físico y otras medidas.





Más

Vale mencionar que desde el 15 de diciembre, según dispuso el Gobierno, los mayores de 18 años deberán presentar su carné de vacunación para acceder a espacios cerrados.