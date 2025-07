La disputa entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Municipalidad de Lima por el proyecto del tren Lima–Chosica se ha intensificado, convirtiéndose en un obstáculo que complica cualquier posibilidad de acuerdo para sacar adelante esta iniciativa de transporte público en la capital.

Este jueves, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, ratificó que interpondrá una querella por calumnia y difamación contra el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, luego de que este afirmara que ambos sostuvieron reuniones antes de que Sandoval asumiera el cargo. El titular del MTC rechazó dichas acusaciones, que surgieron en medio de las críticas del burgomaestre por un presunto obstruccionismo al proyecto del tren Lima–Chosica.

Sandoval también sostuvo que el Gobierno debería emitir un pronunciamiento oficial frente a las acusaciones del alcalde de Lima, quien, mediante una carta dirigida a la presidenta Dina Boluarte, solicitó evaluar su permanencia al frente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

“No lo he conocido personalmente hasta después de haber sido designado ministro de Estado”, afirmó el titular del MTC a RPP.

César Sandoval anunció que sus asesores legales ya preparan una denuncia contra Rafael López Aliaga por calumnia e infamia, argumentando que las acusaciones vertidas por el alcalde afectan su honor y dignidad.

Además, el titular del MTC respondió a las críticas del alcalde sobre su trayectoria, resaltando su experiencia como asesor de ocho ministros de Agricultura entre 2006 y 2011, su trabajo como técnico y asesor en la Comisión de Defensa del Congreso, así como su desempeño previo como autoridad elegida.

“He luchado contra dictaduras y he estado identificado con el pueblo”, aseguró, invitando a revisar su currículo y así desmentir las acusaciones de ser un “adulador” de César Acuña.

Rafael López Aliaga califica de “ignorante” a ministro Sandoval: “¿Qué mérito tiene?"

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, criticó duramente la designación de César Sandoval como ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), calificándolo de “ignorante” y cuestionando su experiencia en el sector.

Las declaraciones las realizó durante un evento en Lurigancho-Chosica este miércoles.

López Aliaga cuestionó los méritos de Sandoval para asumir el cargo: “Este señor que ha entrado, Sandoval, ¿qué mérito tiene? ¿A quién le ha ganado? Su único mérito es ser ayayero del señor Acuña, nada más. No hay ningún perfil en su vida ligado a transportes ni comunicaciones”, afirmó.

Además, lo describió como “un tipo ignorante absolutamente del tema” y agregó: “Si van a estar poniendo ministros así, por favor”.

El burgomaestre también dirigió sus críticas hacia la presidenta Dina Boluarte por la designación: “Señora Dina Boluarte, así no se maneja un país. No puede poner a un tipo que no conoce”.

Asimismo, sostuvo que Sandoval habría asumido el cargo con una “consigna política de parar una obra que es importantísima como primera fase”, aunque no especificó a qué proyecto se refería.

En otro momento, López Aliaga se refirió al anuncio del ministro Sandoval sobre la suspensión del tren Lima-Chosica para este año, una obra prioritaria para mejorar la conectividad en Lima Este. El alcalde señaló que esta decisión perjudica a los ciudadanos de la zona.