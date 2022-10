La Contraloría alertó sobre riesgos en la obra de rehabilitación de la institución educativa N° 88124 Virgen de las Mercedes, del centro poblado de Choloque, que ejecuta la Municipalidad Provincial de Casma (MPC) por S/4′100,640.





HALLAZGOS

La entidad de control ha detectado siete situaciones adversas tras supervisar la referida obra.

En primer lugar, se detectó que la comuna no cautela que la ejecución de la obra se desarrolle con el correcto procedimiento constructivo, posibilitando que no se cumplan los estándares de calidad y vida útil de la obra.

“El afirmado que sirve como base no estuvo colocado de acuerdo a lo especificado en los planos, posibilitando la aparición de fisuras por el cambio de sección”, es uno de los hallazgos que ha realizado el personal de control.

Asimismo, se detectó que la MPC no cautela el correcto almacenamiento de los materiales, posibilitando deterioro y que no se garantice el tiempo de vida útil de la obra.

“La comisión de control observó el inadecuado almacenamiento de los ladrillos y los agregados (fino y grueso), materiales esenciales para el funcionamiento estructural requeridos por el proyecto”, se menciona en el informe de control.





MÁS

Según la Contraloría, la comuna aprobó y pagó un informe, sobre una valorización de junio último, a pesar de advertirse información faltante e incongruente.

Otra observación es que la municipalidad no cautela que la ejecución de la obra se realice con los protocolos de seguridad y salud, posibilitando el riesgo a la integridad física del personal.

Asimismo, se detectó que la MPC no cautela que la ejecución de la obra se realice con el personal profesional de supervisión de modo permanente, posibilitando la falta de control y el aseguramiento de la calidad de la obra. También se evidenció que no se cautela que el contratista ejecute la obra con la totalidad del personal ofertado, posibilitando la falta de control y el aseguramiento de la calidad. Del mismo modo, no se cautela la presencia del cuaderno de obra físico en el lugar de ejecución de los trabajos.