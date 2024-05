Debido a que las diferentes instituciones públicas como la Fiscalía, el Poder Judicial, la RENIEC, el ITMA y la Policía Nacional, no están cumpliendo con el propósito de la donación de los terrenos cedidos por la Municipalidad Distrital de Amarilis, el alcalde Roger Hidalgo Panduro, sostiene que estos espacios serán revertidos a la comuna.

Hidalgo explica que el propósito de ceder en uso o donar un terreno. “La ley misma dice dos años, para que la institución que está recibiendo el bien, construya, ejecute un proyecto ahí, pero en ese plazo de dos años, no en 18, ni en 20, ni en 30 años, en este sentido, el RENIEC, por ejemplo, ya cumplió el plazo pasado su vigencia de la donación”, dijo.

En cuanto al saneamiento físico legal de los terrenos, Hidalgo ha declarado que “ya tenía inscripción en el caso de RENIEC, pero eso no quiere decir que eso queda ahí, mientras no cumplan de acuerdo al espíritu de la norma que es el convenio mismo no va a quedar a nombre de todo el tiempo”, indicó.

Ante la posibilidad de aplazar el plazo de la cesión, Hidalgo ha manifestado que está en manos de ellos (instituciones). “Yo les hago un llamado a todas las instituciones que tienen terrenos cedidos en uso o donados de Amarilis, que no van a esperar hasta el último día del convenio para que hagan algo”, acotó.

Varios predios

El alcalde ha señalado que hay muchos ambientes dados en sesión de uso que están abandonados, como el terreno al costado de la morgue que es por los portales, que está abandonado, o el terreno al costado del mercado que ha sido enrejado y ahí está un cementerio de chatarra, de carros que no sirven.

Con respecto al Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía Nacional, la RENIEC y el ITMA, entre otros, comentó Roger Hidalgo, que tienen terrenos cedidos en uso o donados que no están cumpliendo con el propósito de la cesión. En total, son 18 terrenos.

Recuperación

El fin de recuperar los terrenos, según Hidalgo, es debido a que necesitan ambientes, por ejemplo, para la atención del programa social de Cuna Más, del Midis, para la lucha contra el flagelo de la violencia hacia la mujer, para construir jardines, cunas, centros educativos, entre otros.

