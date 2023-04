El Hospital La Caleta de Chimbote informó que, en el primer trimestre del año, las enfermedades infecciosas respiratorias y enfermedades diarreicas agudas han ido en aumento, y que los más perjudicados han sido los niños con enfermedades preexistentes.

El nosocomio porteño precisó que el último fin de semana las 14 camas de hospitalización de pediatría se llenaron, principalmente por casos de neumonía. El personal médico recomendó a la ciudadanía que se debe tener mayor cuidado cuando los menores presenten enfermedades respiratorias pues un incorrecto tratamiento puede generar complicaciones. En tal sentido, se pidió evitar la automedicación o la administración de antibióticos sin previa prescripción del médico.

“Desde la quincena de marzo los consultorios, hospitalización y la emergencia en pediatría se han visto rebasados por atenciones por infecciones respiratorias, estamos colapsando al igual que otros nosocomios. Los adenovirus son un grupo de virus que típicamente causan enfermedades respiratorias como resfriados, fiebres persistentes, conjuntivitis (infección de los ojos), crup, bronquiolitis o neumonía”, explicó el médico pediatra Kevin Alberto Bazán Torrealva.

El área de Pediatría del nosocomio porteño colapsó el último fin de semana.

El galeno mencionó que los más vulnerables ante este tipo de virus son los menores con enfermedades preexistentes y que lo más importante es evitar la automedicación.

“En los niños, los adenovirus generalmente causan infecciones en los tractos respiratorios e intestinales; los que se complican son los niños que tienen otras enfermedades. Para cerrar estos contagios no se debe enviar al niño al colegio, acudir a sus postas y, lo más importante, no automedicar, porque los casos se pueden empeorar. Ya nos ha pasado que hemos tenido pequeños con úlceras, les pedimos que cuiden a sus hijos, no los expongan y cuiden a otros niños cerrando círculos infecciosos”, mencionó el especialista.

En los primeros tres meses del 2023, el Hospital La Caleta ha atendido 3,160 casos de niños con infecciones respiratorias agudas, 138 de ellos diagnosticados con asma; los afectados en su mayoría son menores de 3 a 11 años.

