Consideran que fiscal Mayorga debe ser separado mientras es investigado

Síguenos en Facebook

El fiscal superior del Santa, Arturo Mayorga Balcázar, debería ser suspendido del cargo mientras se realizan las investigaciones en su contra, tras la difusión de un audio en el que sostiene una sospechosa conversación con el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos. Así lo han considerado el decano del Colegio de Abogados del Santa (CAS), Christian Estrada Velarde, y el procurador anticorrupción del Santa, Richard Asmat Urcia.

SEPARACIÓN

Consultado sobre la conversación telefónica que sostienen el cuestionado Walter Ríos y el fiscal de Chimbote; el representante del CAS mencionó que, a diferencia de los audios que involucran a los jueces de la Corte del Santa, en esta platica se advierte un presunto favorecimiento entre las partes.

“Por supuesto que sí (me preocupa). Porque allí vemos que la situación es más delicada, yo noto subordinación de parte del fiscal superior, en la forma en que conversan se nota que ha habido ayuda, apoyo anterioremente. Eso es lo que se nota en la conversación, por eso me parece muchísimo más grave y en ese caso como decano yo me atrevo a pedir que el fiscal superior debería ser separado mientras duren las investigaciones. No creo que es desproporcionado ese pedido debido a que el audio si es mucho más preocupante que en el caso de los jueces superiores”, declaró al programa Panorama Chimbotano.

Por su parte, el procurador Richard Asmat resaltó que se haya iniciado de inmediato una investigación contra el fiscal superior, pero también coincidio en que debe afrontar este proceso lejos de la institución encargada de perseguir el delito.

“Lo que se escucha en los audios mínimamente sirve para ser tomado en cuenta (...) Se ha actuado de forma rápida y correcta en el efecto de correr traslado a los órganos de control; debía aunarse a eso si es que se suspendería o no al fiscal”, dijo a la prensa.