Corte del Santa hizo trámite para registro de condena el 2018

Aunque la sentencia contra el ahora prófugo Rubén Moreno Olivo “Goro” quedó firme y ejecutoriada por la Sala Suprema de Justicia en agosto de 2017, recién en diciembre del año pasado se concretó el trámite para que la pena de 25 de años de cárcel se inscriba en el Registro Nacional de Condenas.

VERSIÓN

Así lo dio a conocer el mismo presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, José Manzo Villanueva. El letrado dijo que tras el escándalo ha recibido un informe de la Segunda Sala de Apelaciones del Santa, tribunal a donde retornó el expediente debido a que la Sala Penal Liquidadora Transitoria -colegiado que dictó al condena a “Goro”- actualmente ya no funciona.

Manzo dijo que ya hay algunos antecedentes de otras causas cuyos expedientes tardaron en retornar al juzgado de origen, tras ser revisados por la Corte Suprema de Justicia.

Remarcó que ha pedido que la Oficina Descentralizada de Control de la Magistratura (Odecma) realice una investigación a fondo a fin de determinar o descartar responsabilidades de servidores de este distrito judicial.

“Estos documentos se remitieron el 27 de diciembre del año pasado al jefe de la Oficina de Registro Distrital de Condenas, quien, a su vez, tras verificar que todo estaba en orden, lo remitió al Registro Nacional de Condenas para su correspondiente inscripción. Además, se ofició al director de la Oficina de Registro Penitenciario y al director del penal de Cambio Puente a fin de que realicen las acciones correspondientes para la inscripción de los antecedentes judiciales del sentenciado”, aseveró.

Desde la Odecma del Santa, se confirmó que el mismo miércoles que se conoció la liberación de “Goro” se ha decidido iniciar una indagación. Dijeron que por lo menos una semana se realizarían diferentes actuaciones solicitando información no solo a los servidores de la Corte del Santa, sino también al mismo INPE. Cumplido ese plazo, dijeron, se definirá si hay responsabilidades en funcionarios locales.

IRREGULAR

Si bien es cierto, existió un tiempo considerable entre la confirmación de la sentencia y el trámite para el registro de la misma, lo cierto es que ayer la Corte del Santa confirmó que en el Registro Nacional de Condenas sí figuran los 25 años de prisión que debió cumplir “Goro”, los cuales debieron culminar el 29 de mayo de 2039.

Con esto, crece la sospecha de que hubo una irregularidad que tiene que explicar el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por la salida de “Goro” del penal de Piedras Gordas, el pasado 13 de junio.

PEDIDO

Aun cuando el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusddhh) anunció la destitución de todo el consejo directivo del INPE y el Poder Judicial emitió la orden de recaptura de Rubén Moreno; la voz de reclamo de Fiorela Nolasco Blas -con justa razón- no se acalló.

La joven llegó ayer acompañada de su abogado a Lima para pedir que el Ministerio del Interior (Mininter) incluya en el programa de recompensas a Rubén Moreno Olivo.

Nolasco Blas reiteró que teme por su vida y por la de sus familiares por el “brazo armado” de la red de César Álvarez.

“Yo quiero hacer una vida normal, no basta con que me asignen seguridad, mi hermana no puede salir, mi madre también teme por su vida”, expresó.

Más tarde, la hija de Nolasco sostuvo una reunión con los ministros de Justicia y del Interior.

REACCIÓN

El obispo de la Diócesis de Chimbote, monseñor Ángel Francisco Simón Piorno, también se sumó a los cuestionamientos por la liberación de “Goro”. El prelado calificó este hecho como “una vergüenza para el sistema de justicia y el INPE”.

“Espero que su captura se produzca lo más pronto, hago un llamado a la justicia para que así sea, porque es un personaje sumamente peligroso (...) es un desprestigio muy grave para el Poder Judicial y el Inpe. Ha tenido que salir Fiorela a denunciar, por lo menos una voz de protesta hay, sino no se hubiesen dado cuenta o nadie habría dicho nada”, remarcó.