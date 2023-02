Los funcionarios de la Universidad Nacional del Santa (UNS), en Áncash, pagaron irregularmente valorizaciones de las obras de mejoramiento de servicios académicos en las facultades de Ciencias y Educación y Humanidades, lo que ocasionó un perjuicio de S/ 3.2 millones, informó la Contraloría.

Te puede interesar: Áncash: Advierten deficiencias en servicio de saneamiento en Coishco

Según un primer informe de control (periodo del 27 de febrero del 2018 al 4 de marzo del 2021), en la elaboración del expediente técnico de la obra de mejoramiento de los servicios del área de Educación Física, se incrementaron los precios de los insumos que conforman los subpresupuestos, lo que afectó el monto inicial del contrato y originó en un perjuicio de S/ 311,519.

En noviembre del 2019, funcionarios de la UNS autorizaron la elaboración, tramitaron y aprobaron irregularmente el adicional de obra n° 2 ; crearon las condiciones para justificar una ampliación de plazo, permitieron modificaciones en el rendimiento de mano de obra, equipo y peso de la estructura del techo metálico; y consideraron como nuevas partidas ya definidas en planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto en el expediente técnico.

Estos hechos ocasionaron el riesgo potencial de fallas en la cimentación del bloque B de la edificación del Dojo (espacio destinado a la enseñanza de las artes marciales), un perjuicio por S/ 715,566 e ingresos no percibidos por la inaplicación de penalidad por mora de S/ 573,784.

En un segundo informe de control (periodo del 16 de febrero del 2017 al 30 de setiembre del 2019) se detalla cómo los funcionarios de la UNS otorgaron conformidad para la aprobación y pago de tres adicionales en la obra de la escuela de Medicina, que incluyeron partidas que eran de obligatorio cumplimiento por parte del contratista, estuvieron sobrevaloradas, y que no correspondían por estar definidas en planos, especificaciones técnicas y metrados.

Asimismo, dieron conformidad para el pago de valorizaciones pese a que los profesionales que integraron el plantel clave de los contratistas no participaron en su integridad durante la ejecución y supervisión de obra; es decir, se pagaron honorarios por servicios no prestados del plantel clave propuesto. Todo ello ocasionó un perjuicio de S/ 605,456; además, de ingresos no percibidos por la inaplicación de penalidades por S/1′079,939 por tales ausencias.