La Contraloría recomendó iniciar acciones penales en contra de dos exfuncionarios del Gobierno Regional de La Libertad que serían responsables de presuntas irregularidades en la compra de 18 camionetas que realizó la gestión del gobernador César Acuña. Entre los implicados está el actual gerente de Obras de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Danny Florián López.

El caso

A través del Informe de Control Específico N° 040-2024-2-5342-SCE, publicado el 11 de abril último, se detectó que “miembros del comité de selección otorgaron indebidamente la buena pro” para la compra de 18 camionetas pick up (doble cabina y tracción 4x4) a un postor que no cumplió con lo señalado en las bases integradas del procedimiento de selección, en noviembre de 2023.

Para esta entidad fiscalizadora, la oferta del concesionario no debió ser admitida porque modificó el plazo de entrega de los vehículos y no detalló los términos de instalación y puesta en funcionamiento de los mismos, observación que no era subsanable tal como lo advirtió la presidenta del comité de selección al emitir su voto discrepante durante la etapa otorgamiento de la buena pro.

Asimismo, no presentó la documentación que acredite las tres certificaciones solicitadas en torno al sistema de monitoreo satelital que proporciona información referida a la ubicación de las camionetas, horas de trabajo y consumo de combustible. Tampoco entregó el cronograma del servicio de mantenimiento preventivo de dichas unidades vehiculares; documento que era de presentación obligatoria para la admisión de la oferta y cuya omisión no fue subsanada.

“La situación expuesta ha sido ocasionada por Danny Florián López y José Cipriano Pirgo, primer y segundo miembro del comité de selección”, detalla el informe.

Por ello, recomendó a la Procuraduría iniciar acciones penales.