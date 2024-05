César Acuña sobre su nuevo auto de lujo que rondaría los 350 mil dólares : “Producto del esfuerzo”

“Me lo merezco” César Acuña, gobernador regional de La Libertad y líder de la bancada Alianza para el Progreso sorprendió al referirse de su más reciente adquisición, un lujoso auto de la marca Bentley que estaría valorizado en aproximadamente 350 mil dólares.

César Acuña fue abordado por la prensa para consultarle sobre el lujoso auto con el que se luce en las calles de Trujillo. El mencionado vehículo ha sido muy comentado en redes y algunos usuarios cuestionaron el origen del costoso automóvil.

No obstante, el líder de APP explicó que su auto Bentley es fruto de su trabajo y no proviene de la corrupción. “Creo que haber trabajado 43 años y darse un gustito con su trabajo creo que lo merezco. Lo importante es que no es producto de la corrupción, no es producto de negociar obras, es producto del esfuerzo del trabajo”, explicó César Acuña para las cámaras de Canal N.

En ese sentido, el político bromeo con la posibilidad de adquirir algún otro bien, tal vez una avioneta. “Quizás no me voy a quedar ahí y me compro algo más, una avioneta”, finalizó entre risas.

