Miguel Santiago León Goodman (40) fue detenido por agentes del serenazgo tras ser acusado de haber robado dinero a un ama de casa en el mercado Bellamar, en el distrito de Nuevo Chimbote.

Tras ser alertados del hecho, los serenos iniciaron la búsqueda de este hombre y, con apoyo de cámaras de videovigilancia, lograron ubicarlo cuando caminaba frente al Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón.

La agraviada denunció que este hombre tomó su monedero y se apropió de 400 soles que iba a usar para las compras de la semana.

“Primero negaba que me había robado, luego me avienta mi monedero y adentro solo hallé 10 soles. Me faltan 400 soles, por favor necesito mi dinero”, contó la víctima de 27 años.

Finalmente, León Goodman fue trasladado por los serenos hasta la Comisaría de Buenos Aires para los procedimientos de ley.