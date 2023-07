Pese a que ya ha culminado el plazo para que se ejecuten los trabajos, la millonaria obra del teatro municipal de Chimbote sigue inconclusa. Por esta y otras deficiencias, la Contraloría concluyó que corresponde aplicar una penalidad al contratista.

La Contraloría informó que la obra fue recepcionada por la Municipalidad Provincial del Santa (MPS) el 26 de junio de este año, 35 días después de la fecha prevista para su culminación. Durante dicho periodo se han venido realizando trabajos sin supervisión, lo que podría devenir en procesos constructivos inadecuados y el uso e instalación de materiales de mala calidad, con el riesgo de la pérdida parcial y total de la inversión pública.

Pese a la existencia de partidas incompletas o no ejecutadas de acuerdo al expediente técnico, la empresa privada encargada de la supervisión señaló que el proyecto cultural se encontraba culminado al 31 de mayo del 2023, con 99.80% de avance acumulado.

No obstante, según la Contraloría, la MPS no habría constatado la real culminación de la obra y ha recepcionado la valorización N° 9 para su conformidad y cancelación.

CONSTATAN

Durante las visitas de inspección realizadas el 23 y 26 de junio último, el personal de control observó material excedente que impide el acceso al teatro, un muro inconcluso, jardines sin sembrado de grass, pileta en abandono y sin áreas verdes.

Además, se verificó que no se han concluido con las salidas de alumbrado en techo, pared, colocación de interruptores simples, dobles y triples y de conmutación simple, colocación de tomacorrientes, salida de fuerza para sistema de agua contra incendio, para sistema de presión constante y para pileta, implementación de tableros eléctricos y colocación de artefactos de iluminación.

Proyecto se ejecuta bajo la modalidad de obras por impuestos.

Es por ello que, la comisión de control determinó que corresponde la aplicación de penalidades por retraso injustificado que asciende a S/ 1′860,508. Además, S/ 41,293 por no ejecutar la obra de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas, por presentar valorizaciones de obras no realizadas y por no ejecutar los avances parciales programados y/o acumulados del cronograma de ejecución de obra vigente.

Vale acotar que, la obra valorizada en más de S/ 19 millones se inició en septiembre del 2022 y tuvo dos ampliaciones de plazo.