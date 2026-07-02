La reserva de agua de la laguna Huarmicocha comenzó a ser utilizada para atender la demanda de los agricultores del valle de Chincha y también el consumo poblacional. La prioridad en estos primeros días será el riego de las plantaciones instaladas en los distritos de El Carmen, Alto Larán y otros para no afectar su producción. Se prevé para el 11 de julio abrir la capacidad máxima de la compuerta para contar con el depósito natural de agua.

Riego de chacras

Fidencio Lliuya, en representación de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Chincha – Clase A, indicó que de momento se soltó cerca de 2 mil litros por segundo de agua, que entre hoy y mañana debe estar llegando a los ríos para ser desviado por los cauces a los sembríos diversos. Dijo que la descarga también permite a la empresa prestadora del servicio de agua potable contar con el recurso para la población.

“Se tenía programado abrir la compuerta la semana pasada, pero en el primer viaje sufrimos un accidente por la zona de Aurahuá”, manifestó. Precisó además que en los próximos días van a sostener reunión con la comunidad de Cacra para arribar a un acuerdo, y con ello abrir la totalidad de la compuerta para contar con la reserva de agua que será usado en el machaco de las tierras de los agricultores de la provincia.

Con relación al sistema de lagunas, Lliuya asegura que todas están llenas con excepción de Huarmicocha y Turpo, que se encuentran en un aproximado de 70 % de su capacidad de almacenamiento. Con esta reserva, que se tiene en la parte alta de la cuenca, se prevé atender el abastecimiento de agua para el sector agrario, y también para el consumo de los pobladores de Chincha Alta, Pueblo Nuevo, Grocio Prado y demás.

La apertura de las compuestas en este caso será para el mes de agosto, para enfrentar el estiaje. Fidencio Lliuya señala que será entre 8 a 10 metros el volumen de agua que se descargará desde la parte altoandina hacia el valle de Chincha. El uso obligado de estos depósitos naturales generará que baje su aforo, y para la temporada de lluvia se prevé volver a llenarlos para asegurar el líquido elemento.

EL DATO: El primer uso del agua de la laguna será para los agricultores que cuenten con plantaciones instaladas. La siguiente semana que incremente el abastecimiento se atenderá para el machaco.

-3 días tarda el agua en llegar de las lagunas hasta el valle de Chincha.

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