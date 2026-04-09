La Contraloría General de la República detectó que las funciones del residente de obra en el proyecto de mejoramiento de la Institución Educativa N° 56208 de Cruz Cunca de Espina, estarían siendo desempeñadas por una persona distinta, situación genera un riesgo en el control de la inversión que supera los S/ 11 millones.

El Informe de Hito de Control N° 025-2026-OCI/0387-SCC, que evaluó el periodo del 2 de octubre de 2025 al 10 de marzo de 2026, detalla que el profesional acreditado como residente de obra también ejerce la docencia como nombrado a tiempo completo en la Universidad Nacional de Trujillo, desde abril de 2023.

En tal sentido, la distancia entre Cusco y La Libertad haría inviable el ejercicio concurrente de ambas funciones. Asimismo, durante las inspecciones, una persona que se identificó como el residente de obra firmó actas manifestando haber extraviado su documento de identidad, lo que evidenciaría una presunta suplantación en el desempeño de sus funciones clave para el control de los trabajos.

Estos hechos contravienen el Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas que exige la participación directa y permanente del residente como responsable técnico. Además, se incumplieron disposiciones contractuales relacionadas con la verificación de identidad, control de asistencia y dirección técnica.

El informe de control también identifica la ausencia de un supervisor especializado desde el inicio del proyecto ya que en su lugar se designó a un inspector temporal que cumple funciones en otro proyecto de mantenimiento vial en la misma provincia, lo que contraviene la exigencia de supervisión exclusiva.

Esta falta de control técnico limita el seguimiento adecuado de la ejecución del proyecto al no garantizar la presencia permanente del personal clave, así como el control técnico, económico y contractual de la obra.

Asimismo, el documento señala que la Unidad de Gestión Educativa Local de Espinar informó que los docentes realizan sus labores en un local comunal acondicionado como depósito, debido a la paralización de la obra pese a disposiciones para su reinicio.