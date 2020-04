Artistas cusqueños graban canción para la lucha contra el COVID-19 (VIDEO)

Un grupo de artistas cusqueños se unió y grabó la versión en español de 'We are the World', traducida al español y titulada 'Somos amor'.

El tema tiene como intensión motivar a la gente a amar al prójimo, que todos los peruanos mantengamos la calma y no lleguemos a la histeria colectiva en esta batalla frente al COVID-19.

"Cuando tuve la invitación de Patty Barrueta y me propuso hacer una versión en español de esta mítica canción acepté de inmediato y tratamos de invitar a muchos otros artistas con quienes buscamos ayudar a generar conciencia entre las personas para que no salgan de su casa y eviten propagar el coronavirus", expresó Frechi Duran, vocalista de Motteros.

El vídeoclip de 'Somos Amor' se grabó en la Plaza Mayor del Cusco antes de declararse el estado de aislamiento y se halla disponible gratuitamente en todas las plataformas digitales.

Entre los artistas que participaron se encuentran: Fabiola Ramos (Ganadora de “Yo soy”), Marco Torres (Ñuturunas), Emilvon Huanca (E1000), Frechi Duran (Motteros), Gilmer Corazao, Gabriela Barrueta, Karla Jimena y Sonoramix , Alberto Champi & Orlando Champi (Qeromarka) Jordan Valle, Beto Mena, Fidel Ccana (Pueblo Rebelde) y Patty Barrueta.