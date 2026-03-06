El Club Cienciano, conocido como el ‘Papá de América’, ha logrado clasificarse a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, uno de los torneos más prestigiosos del continente. Este triunfo no solo destaca su capacidad competitiva, sino también el esfuerzo y dedicación que el equipo cusqueño.

En el cotejo jugado en el estadio Inca Garcilaso de La Vega, los cusqueños lograron un 1-1 en los 90 minutos de juego, por lo que tuvieron que irse a tanda de penales.

Entonces, frente a sus hinchas, el marcador viró para los locales, quedando 5-4 a favor de Cienciano, triunfo que celebra su hinchada, que aún recuerda a Cienciano campeón de la copa y la recopa Sudamericana el 2003 y 2004.

LO QUE SE VIENE

Ingresar a la fase de grupos representa un nuevo desafío para Cienciano. El equipo se enfrentará a rivales de diversos países, lo que requerirá una preparación meticulosa y una mentalidad ganadora. La expectativa es alta, y los aficionados esperan que Cienciano continúe con su racha de éxitos y logre avanzar aún más en el torneo.

La clasificación de Cienciano a la fase de grupos de la Copa Sudamericana es un hito importante para el fútbol peruano, ya que demuestra el potencial de los equipos nacionales en competiciones internacionales. Este logro también inspira a otros clubes peruanos a mejorar y buscar la excelencia en sus respectivas campañas.

El futuro de Cienciano en la Copa Sudamericana es prometedor, y todos los ojos estarán puestos en cómo el equipo afrontará los desafíos que se presenten en esta nueva etapa del torneo.