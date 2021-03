El último lunes por la mañana, llegó a Cusco el candidato presidencial José Alejandro Vega Antonio, quien se unirá a los partidarios de Unión por el Perú, en un recorrido a través de diferentes provincias cusqueñas, de cara a la Elecciones Presidenciales 2021.

El dirigente sindical declaró, a su salida del Aeropuerto Alejandro Velasco Astete, que el país necesita un cambio de Constitución urgente y medidas drásticas para frenar el ’saqueo’ que hacen los presidentes, gobernadores regionales y alcaldes de todo el Perú.

Sobre los contratos de licitación de diferentes productos y servicios, mencionó que todos estos acabarán en julio de este año, cuando él ingrese al Gobierno y mande a revisar y cancelar estos convenios que calificó de ’ilegales’ y ’lesivos’ a los intereses de los peruanos.

En esta línea, mencionó al otro candidato a la presidencia de la República, Rafael López Aliaga de Renovación Popular, para quien tuvo duros calificativos por su participación en el servicio de trenes a Machu Picchu a cargo de la empresa PeruRail.

“Los contratos ley van a ser revisados y todo monopolio acabará a partir del mes de julio, el señor López Aliaga es un deudor del Estado, es un parásito social que vive del Estado, debe más de 29 millones de soles, al llegar al poder nosotros haremos que pague o caso contrario patriotizaremos estas empresas”, señaló.

Al ser consultado sobre el proceso de vacunación que se lleva a cabo en estos momentos, señaló que a él se le acusó de golpista, cuando en realidad le hacía un favor al pueblo peruano al sacar del cargo a Martín Vizcarra, de quien dijo es un ’sicópata’ que no se preocupó por la salud de la población.

“Ese señor no tiene ningún remordimiento por todas las muertes que ocasionó en el país, porque no compró camas UCI, no contrató médicos y no consiguió vacunas exponiendo a muchos médicos este sicópata social, que de comprobarse que las vacunas sólo protegen al 33% sería un genocidio lo que ha hecho con nuestros compatriotas”, añadió.

La llegada del candidato de Unión por el Perú a Cusco, coincidió con el arribo a esta ciudad de Julio Guzmán del Partido Morado y Verónika Mendoza de Juntos por el Perú. Los tres realizarán actividades proselitistas en distintos puntos de la ciudad.