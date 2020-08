La pandemia del COVID-19 está en su punto más elevado a nivel nacional, y en regiones como Cusco el número de contagiados y fallecidos continúa en ascenso, en medio del enorme trabajo de instituciones como la Policía, que busca hacer respetar el distanciamiento y aislamiento entre las personas.

Para la comisario de Cusco, comandante PNP Edith Espejo, la situación aún está color de hormiga, pero confía en que la gente deje de salir gradualmente, incluso menciona que han habido mejoras en el comportamiento de las personas.

"En los últimos días los ciudadanos se han trasladado masivamente a las calles para cumplir distintas actividades, sobre todo cobro de beneficios y bonos estatales, nosotros a través de megáfonos hemos llamado a las personas a respetar su distanciamiento y creo que ha habido mejora en el comportamiento de las personas", señaló.

Citó que si bien el trabajo de la PNP es arduo en estos instantes y que a veces no parece rendir frutos, ellos siguen apelando al poder de convencimiento más que a la imposición de multas.

"Las personas deben quedarse en casa, es el lugar más seguro en estos momentos, no queremos seguir viendo escenas donde ciudadanos están falleciendo en la calle porque no tomaron conciencia y no tomaron la responsabilidad de nuestros actos. Sí se puede", acotó.

Sobre los operativos inopinados a fin de controlar el tránsito tanto de vehículos como de personas, la comisario mencionó que se hallan pergeñando más planes junto a la Gerencia de Tránsito de la Municipalidad del Cusco, a fin de lograr un menor número de habitantes fuera de sus hogares.

-El último reporte de la Dirección Regional de Salud Cusco, reveló que hasta el momento la Región Cusco presenta 27 948 casos positivos y 674 personas fallecidas con coronavirus.

