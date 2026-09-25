Confirman creación del primer Instituto Nacional de Oftalmología en Cusco.

La creación del primer Instituto Nacional de Oftalmología del sur peruano con sede en la Ciudad Imperial, fue confirmada en Cusco, a fin de fortalecer la capacidad resolutiva de la región frente a enfermedades y problemas visuales que requieren atención especializada.

El anuncio lo hizo, el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, en el marco de la ‘Cataratón 2026’, jornada de intervenciones quirúrgicas gratuitas que se realizó en el Hospital Antonio Lorena en articulación con el equipo de especialistas del Instituto Nacional de Oftalmología (INO).

La autoridad cusqueña, afirmó que el nuevo Instituto Nacional de Oftalmología del sur será un establecimiento especializado que erradicará la necesidad de viajar a Lima para cirugías complejas de catarata, glaucoma y prevención de la ceguera evitable en niños y adultos mayores de escasos recursos.

Para este fin, remarcó que suscribió un convenio marco con el INO con el propósito de fortalecer los servicios especializados de oftalmología.

“Cusco merece una salud especializada al nivel de las necesidades de su población. Nuestro compromiso es que ninguna familia tenga que postergar la atención de sus ojos por falta de oportunidades o por la distancia”, afirmó.

Para hacer realidad el mencionado centro especializado, el Gobierno Regional Cusco destinará la infraestructura del Hospital de Contingencia, situado en terrenos de la Quinta Brigada de Montaña, que servirá como espacio operativo inicial para su transición y categorización. Para este fin, igualmente, firmó un acuerdo con el Ejército peruano.