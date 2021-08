Un camión blindado abandonado en la vía Cusco - Quillabamba, cuatro millones de soles desaparecidos, y cinco detenidos, es el saldo que deja un atraco con muchas aristas en la Región Imperial.

Pese a que el hecho ocurrió la mañana del último martes, las autoridades de Cusco recién se enteraron en horas de la tarde, casi noche, debido a que, tras el robo del camión con placa F4H-890 de la empresa Hermes, y el secuestro de cuatro de sus tripulantes, la unidad fue conducida a un paraje desolado en la zona de Inkatambo, donde fue descubierto por moradores de la zona.

En el lugar las personas identificadas como: Claudio Huaytani , Hilder Pereira, Rubén Lozano y José Pazos, este último conductor del vehículo habrían sido abandonadas atadas de pies y manos, según las primeras declaraciones que brindaron a la PNP.

Según el coronel PNP, Edwin Alvino Rivera, jefe de la División Policial de La Convención, el atraco ocurrió en inmediaciones de la zona conocida como Abra Málaga, donde el personal de Hermes habría descendido para ir al baño, cuando fueron sorprendidos por los maleantes, ya que no habrían guardado los protocolos necesarios en caso alguien de la tripulación descienda en pleno viaje.

“ Luego del atraco trasladaron el vehículo y sus ocupantes a un lugar diferente de donde ocurrió el hecho , los malhechores se habrían ido hacia Cusco, ya se ha detenido a una persona con armamento, todo está en investigación”, añadió.

POLICÍA SOSPECHA DE UN ‘TRABAJO INTERNO’.

En declaraciones a Correo, el general PNP Javier Ríos, jefe de la VII Macro Región Policial Cusco, señaló que este caso tiene muchas incongruencias, sobre todo por parte de los implicados o víctimas del asalto, ya que los hechos en investigación son muy sospechosos y las versiones de los detenidos no cuadran del todo.

“Lo que dicen es que un vehículo particular los cerró, yo pregunto ¿un vehículo blindado de Hermes puede ser cerrado por un auto particular? eso no es creíble, después dicen que uno paró para miccionar y que no accionó los protocolos y supuestamente le dispararon, hay demasiadas incongruencias que nos han llevado a detener a los cuatro trabajadores de Hermes, ni siquiera coinciden en su versión de los hechos”, refirió.

También mencionó que hasta esclarecer los hechos, los tres tripulantes del camión de aranceles y su conductor permanecerán detenidos. A su vez citó que uno de ellos se halla internado en un hospital de Cusco, luego de haber resultado herido por arma de fuego.

“Los hechos nos llevan a dudar de la veracidad de que se haya llevado a cabo un robo del tipo que se ha denunciado, de todas maneras nos mantenemos alertas y vigilantes, a la par que la investigación continúa”, concluyó.

Se supo que los presuntos asaltantes iban en una camioneta de color blanco y que luego del robo fugaron con rumbo a Cusco

CIFRA:

- 3 Millones 900 mil soles sería el monto que desapareció tras el atraco en Cusco. La PNP mencionó que ya se comunicó con representantes de Hermes, que mencionaron que todos sus vehículos son monitoreados vía satelital y que cuentan con cámaras dentro y fuera de las unidades.