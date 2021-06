El procurador regional del Cusco, Pedro Galicia, informó que, en el marco de un trabajo de lucha frontal contra la corrupción, a la fecha han sido interpuestas 74 denuncias penales por presunta corrupción de funcionarios entre 2019-2021 y que corresponden a las gestiones de los exgobernadores Jorge Acurio, Edwin Licona y la actual administración regional.

Estos datos fueron informados a los consejeros regionales en reunión convocada a iniciativa del gobernador regional Jean Paul Benavente García. Respecto a las denuncias realizadas por algunos representantes del legislativo regional sobre el IOARR hospital Antonio Lorena, Galicia Pimentel, manifestó que, para realizar una denuncia penal, se requieren documentos que sustenten los supuestos aprovechamientos y direccionamientos lo que, en este caso, son incompletos; por tanto, no permiten realizar un adecuado análisis ni justificar una acusación.

“No tenemos información sobre si los contratos fueron resueltos, no contamos con las notificaciones de las resoluciones de contratos, no contamos con un informe situacional pese a los reiterados petitorios por parte nuestra, los que no tienen respuesta”, aseveró.

El gobernador regional, Jean Paul Benavente, por su parte, dio a conocer la predisposición que tienen los funcionarios por realizar un trabajo conjunto con el legislativo regional, corrigiendo errores, levantando observaciones y cumpliendo con responsabilidad los compromisos contraídos con la población.

Los consejeros regionales presentes en la reunión, coincidieron en ponderar la actitud del ejecutivo haciendo conocer al mismo tiempo, sus observaciones y discrepancias en algunos temas de manejo administrativo, que motivan retrasos en la ejecución de obras a favor de sus provincias.

En ese contexto, demandaron mayor transparencia en los procesos e información oportuna que permita la intervención del legislativo para coadyuvar en el logro de los objetivos regionales.