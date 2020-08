El avance del COVID-19 no cesa en la Región Cusco, el último reporte de la Diresa local da cuenta de 404 fallecidos y 13 805 personas infectadas, aumentando día a día el número de contagiados que necesitan cuidado hospitalario o domiciliario.

Uno de los elementos más eficaces para tratar los estragos del coronavirus ha resultado ser el oxígeno medicinal, el cual en Cusco es donado por la Fábrica Cachimayo, que a través de un convenio, proporciona hasta 1 500m3 de este elemento a la Diresa Cusco, que lleva sus balones a diario para realizar la recarga.

Sin embargo, hay un gran número de personas que cuentan con balones particulares y que monitorean a los enfermos en sus domicilios. Para ellos la recarga de oxígeno se ha convertido en todo un Vía Crucis, ya que la gran demanda ha ocasionado largas colas y precios exorbitantes.

Al respecto del tema, Jesús Sullca, gerente de la Planta Cachimayo, señala que ya han recibido una infinidad de solicitudes por parte de particulares a fin de que puedan recargar sus balones de oxígeno, señalando que por ley no pueden hacerlo, sólo a través de la Diresa y el Comando COVID-19.

"A mi me gustaría ayudar a todas las personas que claman por oxígeno, pero deben comprender que la planta no puede llenar balones que son traídos de manera particular, está prohibido según el convenio, todo es a través de las autoridades de Salud", citó.

Cabe mencionar que el acta de acuerdo para la donación de oxígeno medicinal, firmada entre la empresa y el Gobierno Regional de Cusco, estipula la instalación de centros de acopio de balones, justamente para evitar que las personas se dirijan directamente a la planta.

"La atención de personas naturales no debe realizarse a través de la Planta Cachimayo, se elaborará una propuesta o mecanismo que atienda a los pacientes crónicos que estarán debidamente empadronados a través de los hospitales o UU.EE.", señala textualmente parte del convenio.

En comunicación con Correo, desde el Gobierno Regional de Cusco, han señalado que están analizando el tema y que buscarán una solución a corto plazo, a fin de evitar futuras aglomeraciones y malos entendidos en la Planta Cachimayo.

DATO:

-La Planta Cachimayo produce oxígeno en medio de su manufactura de otros productos, la calidad de este oxígeno es del 96.6% de pureza, y actualmente dona este elemento a las regiones de Cusco y Apurímac.