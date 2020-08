En Cusco, ocho comuneros perdieron la vida calcinados, luego de intentar sofocar un gigantesco incendio forestal que duró tres días en la provincia de Quispicanchi.

El lamentable hecho, que también dejó más de 40 heridos, muchos de gravedad, develó las terribles falencias en el sistema de prevención de incendios y formulación de planes de contingencia por parte de las municipalidades, para hacer frente a este tipo de hechos.

Bastante compungido, el alcalde del centro poblado de Andayaque, Juan Machaca, señaló a Correo, que la Municipalidad Provincial de Quispicanchi, dirigida por el alcalde Jesús Sota, poco o nada ha hecho para prevenir y mitigar estos siniestros, pese a contar con un presupuesto asignado (230 mil soles), de los cuales se ejecutó el 0%, según el portal amigable del Ministerio de Economía.

"Valgan verdades ni la municipalidad distrital de Catcca ni la provincial de Quispícanchi, han hecho lo que tenían que hacer, es más, hasta nos cortaron los 800 soles mensuales que recibía el centro poblado para pagos de agua y luz, nos dejaron sin nada. Nadie hizo trabajos de prevención y por su culpa los comuneros se han entregado al fuego", citó.

POBLADORES FUERON CONVOCADOS.

El fuego inició la mañana del pasado miércoles, y según el alcalde de Andayaque, ese día los pobladores fueron convocados por la junta directiva de la zona a fin de hacer frente al incendio, esto ocurrió y el siniestro casi logró ser controlado. Al día siguiente, otro grupo se dirigió al sector pero fue sorprendido por ráfagas de viento que avivaron las llamas, siendo rodeados y atacados por varios flancos.

"Los comuneros que no habían ido el miércoles fueron el jueves a fin de no pagar su multa, como ya no había mucho fuego se confiaron y no contaron con los fuertes vientos de la tarde, en cualquier comunidad los pobladores se organizan y van a sofocar los incendios sin saber cómo hacerlo, a fin de defender sus chacras y cultivos", acotó.

La tarde de ese jueves decenas de pobladores lograron huir de las llamas y poco a poco fueron llegando hasta el Centro de Salud de Ocongate que colapsó, los heridos más graves tuvieron que ser trasladados al Hospital Regional de Cusco, de donde tres serían evacuados a Lima debido a la gravedad de sus heridas. Los ocho cuerpos calcinados recién fueron hallados la mañana del día viernes.

INVESTIGAN AL AUTOR DEL SINIESTRO.

El jefe de la Región Policial de Cusco, coronel PNP Alejandro Castillo, mencionó a Correo que el autor del hecho ya está identificado, y se trata de un poblador de 75 años, quien inició el fuego en su chacra y luego no pudo controlarlo.

Esta versión fue refrendada por el alcalde de Andayaque, quien de nuevo denunció una falta de trabajo de concientización por parte de las autoridades, para que las personas dejen de quemar sus chacras antes de cultivarlas.

El burgomaestre pidió a la Policía y al Ministerio Público una exhaustiva investigación del hecho, ya que no sería la primera vez que un siniestro de esta magnitud azota la localidad, donde primen los bosques de pinos, sustento de los pobladores de la zona.

En la Región Cusco todas las provincias presentan condiciones medias a muy altas para la ocurrencia de incendios, siendo Paruro, Canas, Chumbivilcas, Quipicachi, Acomayo y Espinar las que tienen más de un 90 % de su territorio comprometido.

Según el Ministerio del Ambiente, estas condiciones favorables en el territorio generan que una simple quema o fogata desencadene en un incendio incontrolable. En el Perú el 98 % de los incendios son originados por el hombre.

DATO:

-El alcalde de Andayaque solicitó a las autoridades de Salud prestar más y mejor atención a los heridos por el incendio, señaló que pese a la pandemia, ellos deben ser atendidos con celeridad y oficio, ya que sus heridas pueden deparar en infecciones y complicaciones que pueden aumentar el número de decesos por el incendio.