Cusco: Conductores ebrios caen en operativos por feriado largo (VIDEO)

Un total de 15 conductores fueron intervenidos y detenidos en flagrancia por la Sección de Tránsito y Seguridad Vial Cusco tras dar positivo al examen cualitativo de dosaje etílico, durante el operativo policial ‘Bloqueo y Saturación’ ejecutado en los distritos de Wanchaq y Santiago.

Las intervenciones se desarrollaron entre las 00:00 y 06:00 horas en la Av. Velasco Astete y diversos sectores estratégicos de los mencionados distritos de Wanchaq y Santiago.

Durante el control de tránsito e identificación de infracciones, el personal policial intervino a las personas identificadas con las iniciales E.M.M. (31), P.E.G. (33), E.V.V. (23), E.S.V. (33), C.F.V. (54), D.O.M. (37), T.A.A. (45), W.O.V. (46), R.A.C. (33), J.S.F. (27), R.C.A. (48), J.G.V. (43), J.C.P.L. (46), E.Q.A. (30) y R.U.H. (47), quienes arrojaron resultado positivo al examen cualitativo de dosaje etílico.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las comisarías de la jurisdicción para las investigaciones correspondientes. Asimismo, se comunicó al representante del Ministerio Público para las acciones de ley.

DATO:

- Conducir un vehículo en estado de ebriedad tipifica como delito según la ley peruana. Protagonizar un accidente de tránsito en estas condiciones inhabilita automáticamente la licencia de conducir de por vida y lleva al infractor a un periodo de cárcel.