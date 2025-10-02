Un hecho que ha causado indignación en Cusco, es la fuga de un detenido, acusado de feminicidio, quien se le habría escapado a un policía que lo custodiaba mientras se dirigían a los servicios higiénicos.

Todo ocurrió en las instalaciones de la Comisaría de Yauri (Espinar), hasta donde William Ccama (25) había sido trasladado por los familiares de una joven de 22 años que había sido asesinada en su vivienda.

Es así que el principal sospechoso del feminicidio fue entregado a la Policía para su resguardo y las investigaciones correspondientes, sin embargo éste logró huir en circunstancias bastante extrañas.

“Ese sujeto mató a mi hermana con un cable, la ahorcó, después nosotros lo capturamos y lo llevamos al puesto policial para que se le investigue y le hacen escapar, eso no es justo, exigimos máxima sanción para los involucrados”, citó uno de los familiares de la mujer fallecida.

Mientras tanto, el jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Julio Becerra, mencionó que el suboficial de tercera PNP Alexis Jara, quien estaba a cargo del detenido, ya se halla retenido y en investigación, señaló que no habrá ‘espíritu de cuerpo’ en este caso.